【英國脫歐】協議遭否決　民眾提早「cap圖」串文翠珊　FF留歐

英國脫歐協議在當地時間周二傍晚在下議員闖關失敗，最終在432票反對票中被否決。贊成票為202票。

有些英國民眾在明知首相文翠珊（Theresa May）手握票數很有可能未達通過門檻的情況下，覺得脫歐進程任由政客把持，而他們只有無奈的份。部分人選擇利用Twitter推文發聲，發洩心中不滿，或是表達自己對於脫歐進程逆轉的渴望。