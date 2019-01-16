【英國脫歐】協議遭否決　民眾提早「cap圖」串文翠珊　FF留歐

撰文：許懿安
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英國脫歐協議在當地時間周二傍晚在下議員闖關失敗，最終在432票反對票中被否決。贊成票為202票。
有些英國民眾在明知首相文翠珊（Theresa May）手握票數很有可能未達通過門檻的情況下，覺得脫歐進程任由政客把持，而他們只有無奈的份。部分人選擇利用Twitter推文發聲，發洩心中不滿，或是表達自己對於脫歐進程逆轉的渴望。
其中一樣被網民拿來討論的「花生」，是文翠珊周一（14日）在英格蘭中部城市斯托克（Stoke-on-Trent）發表演說，稱如議員不投票通過，國會出現癱瘓的情況，這可能會完全阻止英國脫歐。
英國脫歐：英國首相文翠珊1月14日在公開演說中指出，如國會下議院否決協議，可導致國會癱瘓，令脫歐進程停止。（英國BBC Politics Twitter帳戶截圖）
英國脫歐：政治評論員Jane Merrick說在Twitter推文說：「Ok，謝謝，我接受。」她這句說話代表示不少人的心聲。英國為數不少的公民其實是想留歐的，卻因以為「留歐派」票數會多過「脫歐派」，變成「被脫歐」的一群。（@janemerrick23帳戶截圖）
英國脫歐：身為「留歐派」的網民Artificial_Hipster在Twitter推文留言，自己樂意接受「不脫歐」的結果。（@Artificial_Hipster帳戶截圖）
英國脫歐：網民Paul Roberts轉發Jane Merrick的推文，以舉杯慶賀的動態圖片表達樂見英國保留歐盟成員國身份的心情。（＠PaulRoberts帳戶截圖）