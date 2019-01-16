【英國脫歐】國會辯論開始　文翠珊圖力挽狂瀾　籲議員支持

英國脫歐協議會在當地時間周二下午7時、即香港時間周三早上3時在國會下議員闖關。首相文翠珊（Theresa May）在國會發表演說，盡最後努力拉攏議員通過協議。 文翠珊在演說最後部分再着力呼籲議員同意讓協議方案過關，稱否決不等於選擇什麼，而是等於投票選擇「不確定性、分化以及『無協議脫歐』的風險。」

她在演說中表示，這一晚大家會決定英國將確定是否繼續推進協議，尊重英國公投脫歐的結果。這是一個將歷史性的決定，左右我們國家今後數代的未來。

她指出，倘英國進行第二次脫歐公投，將導致國家進一步分化。

文翠珊指出，示相信英國民眾2016年6月23日當天選擇的，是無協議脫歐。而英國民眾所面對的選擇，將不會為一場大選所能改變。

她指出，如真的舉行大選，這意味着英國將有多2個月陷於不確定以及分化的情況。此外，沒有另一個協議存在。

她在演說中指出，展望將與國會進入另一階段的談判。她指政府不能接受議員提出的修正案，將北愛爾蘭與愛爾蘭邊界的「補底方案」（Backstop Plan）設定期限。她說：「無『補底方案』相當於無協議（脫歐）。」

為避免英國脫歐後，在愛爾蘭與北愛爾蘭之間重新興建邊境檢查，英歐雙方都同意要有「補底方案」（Backstop Plan）。方案提出，在未能解決邊境問題之前，暫時將北愛爾蘭留在歐盟單一市場及關稅同盟之中，變相造成英國「國家分裂」。

「方案」除讓英國脫歐後仍留在關稅同盟，也會失去話語權，這個地位比未脫歐前更差。而且英國在沒有歐盟同意之下，是不能單方面做任何修改。「補底方案」的內容及期限，是讓國會議員同意脫歐協議的最大障礙。