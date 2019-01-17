【一分鐘看世界】文翠珊驚險過關、華為爭議、墨西哥大毒梟

May姐險過剃頭
英國首相文翠珊推銷脫歐協議周二（15日）於國會經歷大敗後，周三（16日）再面對在野工黨的不信任動議。雖然文翠珊在這次表決成為勝方，但只是險勝。她隨即表示與國會各黨派及內閣官員舉行會面，尋求解決脫歐爭議帶來的困局……（按此閱讀更多）
英國首相文翠珊周三（16日）面對國會提出的不信任動議，最終以19票之差力保相位，繼續帶領國家處理脫歐問題。（路透社）
英國脫歐有望改期？
英國首相文翠珊的脫歐協議，周二（15日）遭國會大比數否決，當中更有近120名保守黨員倒戈，令脫歐前景更不確定，同時當地民眾正面臨「硬脫歐」可能帶來的影響。不過協議被否決，英國脫歐的下一步該怎樣走？歐盟就有一個提議……（按此閱讀更多）
【英國脫歐】國會周二（15日）否決首相文翠珊的脫歐協議後，再於周三 （16日）表決對政府的不信任動議。但到底英國的未來將何去何從？（路透社）
美國查華為
華為風波最近蔓延全球，最新一宗發生在美國。《華爾街日報》周三（16日）報道，美國聯邦檢察部門正刑事調查華為，指對方涉嫌盜取美國商業夥伴的技術，而且不排除正式作出起訴……（按此閱讀更多）
美朝官員會面為第二次「特金會」鋪路？
美朝首腦峰會盛傳快將舉行第二次會面，朝鮮方面傳已經派出勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲及外務省副相崔善姬外訪，相信是與美國官員商討會面安排。不過到底新一輪「特金會」所面對的困難是甚麼？（按此閱讀更多）
「矮仔」毒梟
人稱「矮仔」的墨西哥大毒梟古斯曼因販毒及洗錢被捕案，目前在美國接受審訊，他的前手下作供時指古斯曼曾以一億美元企圖賄賂墨國前總統涅托以換取自由。這件事亦令人對於這位大毒梟的所作所為更感興趣……（按此閱讀更多）
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