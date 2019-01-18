姆努欽傳倡撤對華徵稅　美財政部否認傳聞

中美1月30日舉行中美貿易談判，《華爾街日報》周四（17日）引述消息人士報道，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）傳考慮部分或全部中國進口產品取消徵收關稅，用以推進貿易談判，以及鼓勵中國支持長遠改革。美國財長部隨即否認有關報道。

《華爾街日報》報道指，姆努欽打算在月底的中美貿易談判提出削減關稅的建議。包括美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在內的對華鷹派官員表示反對。萊特希澤認為，此舉會糟蹋美國之於中國的影響力，導致最終得出來的協議不如理想。

美國財政部否認有關報道內容，指姆努欽及萊特希澤並沒有為中美貿易糾紛作出任何建議。一名高級官員接受美國財經新聞台CNBC訪問時表示：「現時沒有撤銷關稅的討論。」這位官員有份出席周三（16日）的貿易會議。官員稱特朗普現時無意做決定。一名財政部代表向CNBC發布的聲明指出，與華談到是正在進行的過程，「遠遠未及接近完成。」

中美於2018年12月舉行首腦會談後，美國總統特朗普委任鷹派人士貿易代表萊特希澤全權負責中美貿易談判。（視覺中國）

總統想促成協議 官員唱反調

中國代表訪美日期愈發接近，外界就愈想從一眾美國官員的言行中，找出可以讓人預測談判結果的蛛絲馬跡。其中特朗普的取態最惹人注視。《華爾街日報》的報道亦指出，特朗普近期向萊特希澤施壓，要求他避免貿易戰出現破壞性的升級。

財政部稱中美談判遠遠未及完成、萊特希澤也指雙方解決結構性問題和智慧財產權保護方面幾乎沒有取得進展。惟特朗普近期數次表示有信心雙方會達成協議。他於12月15日發文，形容協議會是「既大又廣泛的」。1月6日他對記者表示，認為協議有望達成，原因是中國考慮到經濟增長放緩，因此會很想盡快談成。

特朗普1月8日再發文，表示談判進展順利。雖然他口中意思是中國急於求成，不過彭博社引述消息人士指，特朗普自己亦越來越想與中國盡快達成協議，目的是希望重振股市表現。

華府訊息不一致 予人混亂感覺

華府計劃在3月2日起，向價值2000億的中國進口產品增加關稅，由原本的10%加至25%。美中兩國上周舉行副部長級官員會面，商討收窄雙方在貿易戰之間的分歧。而中國副總理劉鶴亦會於1月30日訪問華盛頓兩日，與姆努欽及萊特希澤舉行高級別談判。惟此時傳出姆努欽有意向中國減少關稅甚至撤銷徵稅，之後他所屬部門又出面否認其事，或許會讓外界感到華府對外發布訊息混亂。

姆努欽一向被視為美國貿易團隊中的「鴿派」，而萊特希澤則是要求中國作出最大程度讓步的鷹派官員，兩派不時互相角力。就與華貿易立場而言，美國總統特朗普（Donald Trump）傾向跟萊特希澤相似，多於姆努欽。

（彭博社／華爾街日報）