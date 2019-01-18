【中美貿易戰】華爾街日報：美國新戰略是訴諸刑事法庭

美國政府多次聲言中國侵犯知識產權、華企竊取商業機密等，成為中美貿易戰之間的關鍵議題。《華爾街日報》周四（17日）刊登文章指，美國開始使用一項新戰略，就是把針對華為公司竊取商業機密的指控訴諸刑事司法體系。

文章宣稱，特朗普政府希望運用起訴、出口管制等「工具」，以此對抗中國竊取貿易和技術機密的做法。美國官員愈來愈傾向認為，這些商業機密涉及國家安全，意味華府需要採取更大力度的行動，把企業間的紛爭轉化為刑事指控。

《華爾街日報》早前在周三（16日）報道，美國聯邦檢察部門正對華為展開刑事調查，指對方涉嫌盜取美國商業夥伴T-Mobile的技術。

《華爾街日報》的最新文章指，這是聯邦檢察機構在4個月中，第2次在民事訴訟的基礎上有意展開刑事指控。

美國司法部之前在2018年11月曾起訴中國一間國企及一間台灣公司，指控它們涉嫌竊取美國最大記憶體晶片製造商美光科技（Micron Technology）商業秘密。

文章指，在這兩宗案件中，聯邦檢察官的介入讓案件在全球獲更多關注，又指高調起訴是美國可以動用的一系列「武器」之一，目的是讓全球形成對中國國企行為的看法，並讓中國覺得自己的「選項」減少。

文章又稱，美國的其他工具還包括制裁出口、把「新興技術」重新定義為國家安全擔憂等。

（華爾街日報）