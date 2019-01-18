特朗普前律師承認：曾付錢意圖操控總統競選民調

美國總統特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）周四（17日）坦承，2015年曾經付錢予一間科技公司，意圖影響總統競選民調，以製造有利特朗普的結果。

科恩當天在社交網站證實了《華爾街日報》（Wall Street Journal）的報道，他表示自己的所作所為都是在指示下行事，是為了特朗普的個人利益，他現在真誠地感到後悔，對一個不值得的人盲目忠誠。

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it. — Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 17, 2019

《華爾街日報》周四（17日）報道，科恩在2015年初曾付錢給一家小型科技公司的負責人高杰（John Gauger），指使他編寫電腦程式，以便在新聞媒體CNBC的網上民調之中，不斷重複投票給特朗普，以製造有利特朗普的結果。

報道又指，他們在另一個受到保守派歡迎的網站「德魯奇報道」（Drudge Report）使用同樣手法，希望操控結果。

不過報道引述高杰聲稱，從未收到科恩承諾給予的5萬美元（約39.2萬港元）酬勞，只收到1.2萬至1.3萬美元（約9.4萬至10.2萬港元）現金及拳擊手套。

報道又稱，科恩也曾請高杰幫他設立Twitter戶口，然後在網上宣傳科恩，把他形容為一個「性感的象徵」，讚揚他的外型與性格。

（中央社 / 華爾街日報）