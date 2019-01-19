【英國脫歐】無協議脫歐隨時影響荷蘭花卉出口　母親節無花買？

英國脫歐局勢仍未明朗，各界愈來愈擔心最終會在無協議的情況下脫歐。荷蘭農業組織LTO Nederland正式向會員發出警告，提醒他們如未能在脫歐期限3月29日前出口產品到英國，或會遇上重大問題。而脫歐期限正值英國母親節前夕，民眾要買花束獻給母親，恐怕未必如想像中順利。

如無協議脫歐最終成真，英國就要對歐盟入口的商品進行清關和植物檢疫等。荷蘭農業組織最近就提醒花農，脫歐期限正值3月31日英國母親節前夕，估計由於設施和人手短缺，屆時邊境將出現混亂，引致通關受阻。清關時間延長，代表花卉有機會凋謝，母親節花束供應亦會大跌。

荷蘭花卉批發出口商組織VGB總監Matthijs Mesken指，有信心能夠確保產品趕及在母親節前送抵英國商店，花卉和植物亦會一如以往的新鮮。

但他坦言，母親節過後就迎來旺季，未落實脫歐協議的情況下，港口必定會一片混亂。他亦指，以往英國顧客從荷蘭購入花卉，不消24小時便可運抵英國，但不論有協議抑或無協議脫歐，運送花卉所需時間或會更長。

英國國內八成花卉由荷蘭進口。2018年，荷蘭向英國出口價值達8.25億歐元（約73.6億港元）的花卉和植物。

（衛報）