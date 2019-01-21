【一分鐘看世界】特朗普上任周年、買圍牆送DACA？挖雪洞保命有法

早晨，今天是1月21日，星期一。
新的工作周的開始，你需知道以下五宗國際新聞：
雪山求生記
兩名香港男子周六（19日）在日本北海道富良野滑雪時一度失蹤，當地搜救人員最終在周日（20日）成功救出兩人，總算有驚無險。他們獲救的其中一個關鍵，是在滑雪時向友人傳送的風景照，為警方的搜索行動提供重要線索。不過兩人可以在戶外捱過寒冷的一夜，全靠他們的機智……（按此閱讀更多）
兩港男日本北海道滑雪一度失蹤：當地警方及消防部門動員登山，尋找兩位失蹤者。（電視新聞影片截圖）
回不了的「前特朗普時代」
1月20日為美國總統特朗普執政兩周年，不過適逢破紀錄的聯邦政府停擺，加上「血色月亮」贈慶，但從他就任的一天起，圍繞他和美國的爭議不斷。無論他是否在2020年連任，國家要重回他勝算前的時代，恐怕已是絕響……（按此閱讀更多）
特朗普心中的邊境圍牆未建好，在民主、共和兩黨間的牆似乎已牢固不破。（路透社）
「追夢者」換邊境圍牆？No Deal！
美國聯邦政府停擺至今超過三周，白宮和國會仍就圍牆撥款爭持不下。總統特朗普提出讓步方案，表示延長俗稱「追夢者計劃」以換取民主黨支持國會撥款，但遭民主黨眾議院議長佩洛西一口拒絕。到底為甚麼「追夢者計劃」成為談判關鍵？（按此閱讀更多）
英國脫歐爭議再有變數？
英國國會否決首相文翠珊的脫歐協議後，她將於周一（21日）提交「B計劃」，但當地硬脫歐的風險仍然存在，因此有國會議員有意「作反」，由文翠珊手上奪回脫歐主導權，但引起首相府的憂慮。話說回來，脫歐的最大障礙「補底方案」似乎有解決迹象……（按此閱讀更多）
英國HMV有白武士？
英國連鎖唱片店HMV12月底宣布進入破產程序至今已經接近一個月，有傳英超球會紐卡素班主阿什利可能出手收購，為這間近百年歷史的唱片老店避免倒閉……（按此閱讀更多）
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