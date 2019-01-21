紐卡素班主傳為英國HMV當白武士

英國連鎖唱片店HMV12月底宣布進入破產程序，是6年來第二次陷倒閉邊緣，至今仍然四出尋找買家。消息指英超球會紐卡素（Newcastle United）班主阿什利（Mike Ashley）有意成為這間近百年歷史英國老店的白武士。

英國HMV在12月28日宣布破產，令全國125間分店及2200名員工受到影響，《天空新聞》（Sky News）周日（20日）報道，擁有多個零售商、運動連鎖店Sports Direct東主阿什利正洽談音樂及周邊產品零售的可能。目前Sports Direct及HMV臨時接管人畢馬威會計師行（KPMG）都沒對有關消息作出回應。

阿什利在1982年成立Sports Direct，並以收購Dunlop、Slazenger、戶外用品專門店 Karrimor及拳擊品牌Lonsdale擴張業務。加上主要競爭對手JJB Sports業績大不如前，令Sports Direct成為英國最大的運動連鎖店，至今在全國有超過400間分店。

Sports Direct亦擁有電子遊戲零售商Game Digital的股份，因此若阿什利成功收購HMV，他或可能將兩者合併。

（英國廣播公司）