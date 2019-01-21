美國多地受冬季風暴吹襲　逾2000航班取消

美國東北部及中西部周日（20日）受冬季風暴吹襲，迎來本季最低氣溫，多地出現大風雪和降雨。全國不僅2.8萬戶停電，更有2068班航班取消，對民眾生活構成莫大影響。此外新澤西州（New Jersey）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）宣布進入緊急狀態。

美國國家氣象局（National Weather Service）已向至少15州部分或全部地區發布冬季風暴警報，範圍涵蓋密蘇里州（Missouri）東南部到緬因州（Maine）北端。氣象局預測，紐約北部氣溫會降至攝氏零下40度。

美國康涅狄格州公用事業委員會指出，截止周日下午，2.8萬戶無電力供應。

根據航班跟蹤網站FlightAware數據，全美周日有2068班航班被取消，不少旅客被迫滯留機場，而波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）是受暴風雪影響最嚴重的機場之一。

紐約阿迪倫達克斯（Adirondacks）部分山區錄得51厘米積雪，馬薩諸塞州（Massachusetts）西部伯克希爾（Berkshires）錄得25.4厘米厚的積雪，而新英格蘭（New England）北部部分地區積雪或達61厘米。

（綜合報道）