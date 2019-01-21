【遊日注意】東京爆發「蘋果病」　孕婦感染可致流產

日本放送協會（NHK）上周六（19日）報道指，東京都一帶目前正流行俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑（Erythema infectiosum）。 患者症狀類似感冒，兩頰出現紅疹，孕婦一旦患上則可能會對胎兒造成不良影響，嚴重甚至會導致流產。

報道指，傳染性紅斑是一種病毒性傳染病，多數患者會出現發燒等類似感冒的症狀，臉頰等部位會出現紅疹。孩童是主要感染者，但若孕婦受到感染，最嚴重的情況可能造成胎兒流產或死產。

厚生勞動省表示，「蘋果病」患者到出疹前一周左右，會出現輕微發燒等類似感冒症狀，感染至出疹期間是最具傳染性的階段，出疹後則幾乎沒有傳染性。

報道指，該病的病毒是透過飛沫或接觸傳染。日本國立傳染病研究所呼籲，特別是孕婦要盡可能遠離有感冒症狀的人。當局表示，自2018年10月以來，日本「蘋果病」的患者急速增加，較2017年同期增長約9倍。宮城縣、新潟縣、東京都和山梨縣等地均有患者。

據本港衞生防護中心網站指出，「蘋果病」正式名稱為「第五病」（Fifth Disease），主要是由細小病毒B19引致的出疹性疾病，受感染者只限於人類，屬主要影響兒童的輕微疾病。患者面部會出現典型紅疹，面頰呈紅色，像被人打了一記耳光。紅疹較少在四肢及軀幹出現，並可能略有微癢。

（日本放送協會／中央社）