【一分鐘看世界】引渡孟晚舟？安倍訪俄談判、菲律賓國中國

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早晨，今天是1月23日，星期三。

一個乾燥而帶點寒意的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

華府「追殺」華為

華為副董事長孟晚舟被捕接近兩個月加拿大傳媒指華府已經通知加國政府，將正式提出引渡華為副董事長孟晚舟的請求，美國司法部周二（22日）表明會繼續引渡程序。不過事件就演變成外交風波，令渥太華官員大吐苦水

如今美國表明提出引渡，預計加拿大方面會進入漫長的司法程序，但各方會否因此不斷拖延，導致事件不了了之？（按此閱讀更多

華為孟晚舟被捕：法院在12月11日批出孟晚舟的保釋申請，其中一項條件是要繳交1000萬加元保釋金，當中包括700萬現金。（視覺中國）

日俄領土爭議可解決？

日本首相安倍晉三周二（22日）與俄羅斯總統普京舉行首腦會談，希望就爭議多時的北方四島問題達成共識，雖然日本普遍民意認為「先讓俄羅斯歸還齒舞群島和色丹島，再就其餘兩島繼續磋商」的方案可行，但普京則認為先要取得兩國支持……（按此閱讀更多

安倍晤普京：俄羅斯莫斯科有民眾上街示威，抗議當局有意把北方四島的控制權移交日本。（視覺中國）

菲律賓南部「立國」有望

菲律賓南部穆斯林自治區及鄰近城鎮周一（21日）舉行第一階段公投，決定是否成立「棉蘭老島邦薩摩洛國自治區」。當地多年來出現大量紛爭甚至暴力事件，因此公投或為當地穆斯林提供更大程度的自治，甚至會影響菲南地區的長久和平……（按此閱讀更多

達沃斯論壇開幕

2019年瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）周二（22日）揭幕，英、法、美國元首受到國內問題影響而缺席。今次論壇重點是討論自由貿易及全球經濟放緩等議題，不過除了政經大事外，論壇亦有不少話題令人關注……（按此閱讀更多

華府停擺現曙光？

美國聯邦政府停擺超過一個月，導致日常生活大受影響。共和黨參議院領袖麥康奈爾周二（22日）表示，參議院將於本周內表決總統特朗普提出的結束停擺方案……（按此閱讀更多

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