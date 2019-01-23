【一分鐘看世界】引渡孟晚舟？安倍訪俄談判、菲律賓國中國

早晨，今天是1月23日，星期三。
一個乾燥而帶點寒意的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
華府「追殺」華為
華為副董事長孟晚舟被捕接近兩個月，加拿大傳媒指華府已經通知加國政府，將正式提出引渡華為副董事長孟晚舟的請求，美國司法部周二（22日）表明會繼續引渡程序。不過事件就演變成外交風波，令渥太華官員大吐苦水。
如今美國表明提出引渡，預計加拿大方面會進入漫長的司法程序，但各方會否因此不斷拖延，導致事件不了了之？（按此閱讀更多）
華為孟晚舟被捕：法院在12月11日批出孟晚舟的保釋申請，其中一項條件是要繳交1000萬加元保釋金，當中包括700萬現金。（視覺中國）
日俄領土爭議可解決？
日本首相安倍晉三周二（22日）與俄羅斯總統普京舉行首腦會談，希望就爭議多時的北方四島問題達成共識，雖然日本普遍民意認為「先讓俄羅斯歸還齒舞群島和色丹島，再就其餘兩島繼續磋商」的方案可行，但普京則認為先要取得兩國支持……（按此閱讀更多）
安倍晤普京：俄羅斯莫斯科有民眾上街示威，抗議當局有意把北方四島的控制權移交日本。（視覺中國）
菲律賓南部「立國」有望
菲律賓南部穆斯林自治區及鄰近城鎮周一（21日）舉行第一階段公投，決定是否成立「棉蘭老島邦薩摩洛國自治區」。當地多年來出現大量紛爭甚至暴力事件，因此公投或為當地穆斯林提供更大程度的自治，甚至會影響菲南地區的長久和平……（按此閱讀更多）
達沃斯論壇開幕
2019年瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）周二（22日）揭幕，英、法、美國元首受到國內問題影響而缺席。今次論壇重點是討論自由貿易及全球經濟放緩等議題，不過除了政經大事外，論壇亦有不少話題令人關注……（按此閱讀更多）
華府停擺現曙光？
美國聯邦政府停擺超過一個月，導致日常生活大受影響。共和黨參議院領袖麥康奈爾周二（22日）表示，參議院將於本周內表決總統特朗普提出的結束停擺方案……（按此閱讀更多）
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