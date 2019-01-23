法國政府研究：部分尿片驗出多種有毒物質　包括除草劑成分

法國國家衛生安全署（ANSES）周三（23日）公布一項針對在法國售賣的嬰兒用尿片研究，結果部分尿片被驗出多種有毒物質，當中包括廣泛用於除草劑的草甘膦（Glyphosate）。

法國政府並沒有公布測試中的尿片品牌名稱，目前只知這些尿片在法國市場出售，部分也有在其他市場銷售。

法國環境部長及財長德呂吉（Francois de Rugy）及財長勒梅爾（Bruno Le Maire）發表聯合聲明指，已經要求製造商和零售商在15日內移除嬰兒尿片上的有毒物質。

研究發現，在部分尿片中除了驗出除草劑的草甘膦外，還有用於化妝品的丁苯基甲基丙醛（butylphenyl methylpropional）和部分芳香碳氫化合物。上述化學物均被指有對人類有潛在健康風險。國家衛生安全署表示，不能忽視箇中風險。

法國衛生部長比贊（Agnes Buzyn）同樣促請廠商保障尿片安全。她表示，現階段對小孩沒有即時和嚴重的健康風險，但認為要採取適重要的預防措施。

在被發現的有毒物質中，法國已要求把除草劑成分草甘膦逐步淘汰，農夫則可獲豁免。草甘膦的爭議甚大，加州法院2018年8月曾裁定美國化工公司孟山都（Monsanto）除草劑的草甘膦導致一名校工致癌，要求公司賠償約23億港元。惟孟山都引用逾800項研究，支持草甘膦不會致癌。

（路透社）