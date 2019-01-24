【一分鐘看世界】日本對俄讓步？FBI無錢用、委內瑞拉變天

早晨，今天是1月24日，星期四。
另一個乍暖還寒的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
委內瑞拉真變天？
委內瑞拉總統馬杜羅月初在一片爭議聲中連任，但當地及其他南美洲國家都拒絕承認他的地位，國會議長兼在野黨領袖瓜伊多周三（23日）更自行宣誓成為臨時總統，並且即時獲美國、巴西、阿根廷等國家支持，而加拿大亦有意跟隨……（按此閱讀更多）
委內瑞拉國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（右）周三（23日）自行宣誓成為臨時總統，並表示願意與軍方合作實現民主。而現任總統馬杜羅仍強調自己地位穩固，又下令美國外交官員在72小時內離開當地。（路透社）
日俄首腦會談No Deal？
日本首相安倍晉三周二（22日）與經常遲大到的俄羅斯總統普京舉行會談，希望解決兩國之間的北方四島（俄稱南千島群島）及簽訂和平條約等問題。普京指領土爭議需要獲兩國民眾的理解，以目前情況而言有較大難度，意味難以成功。不過日本在談判提出先談和約再談四島，與原先的立場有明顯變化，到底為甚麼安倍晉三會如此轉軚？（按此閱讀更多）
日本終認同歸還四島不現實，但要俄羅斯歸還兩島也不容易。（視覺中國）
華府停擺連FBI都無錢用
美國聯邦政府局部停擺超過1個月，總統特朗普聲言不會就爭取圍牆撥款一事妥協。雖然有民調指支持建牆的意見有上升迹象，但始終如何收科仍有不同可能。不過停擺所帶來的經濟損失就有機會超越特朗普要求的57億美元，同時多個政府部門人員繼續無薪工作，其中對FBI的打擊甚大……（按此閱讀更多）
馬來西亞王座跑馬仔
馬來西亞國王穆罕默德五世被傳「不愛江山愛美人」而退位，當地今日（24日）遴選新國王，但原來王位繼承制度是輪流坐莊……（按此閱讀更多）
達沃斯論壇「特朗普之爭」
2019年瑞士達沃斯世界經濟論壇周二（22日）開幕，受到美國政府停擺影響的國務卿蓬佩奧透過視像發表講話，但言論似足總統特朗普。而前國務卿克里則被問到對特朗普的看法時，直言想對方下台。不過即使特朗普沒現身達沃斯，他的鋒芒就由「巴西特朗普」取代……（按此閱讀更多）
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