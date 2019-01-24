得軍心者得天下？　軍隊表忠撐馬杜羅　卡拉卡斯之春未到收割之時

2018年5月，委內瑞拉舉行大選，馬杜羅（Nicolas Maduro）成功連任總統。但由於反對派杯葛大選，投票率不足五成，加上選舉有舞弊之嫌，令人質疑其認受性。 大選爭議一直令反對派和美國等國家拒絕承認結果，一場蘊釀多時的政治危機終於在周三（23日），由國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統一刻起觸發。 瓜伊多在首都卡拉卡斯（Caracas）街頭接受大批民眾祝賀，表示願意與軍方合作盡快結束這場政治紛爭，並舉行大選。但馬杜羅仍獲軍方堅定支持，如此情況下，卡拉卡斯之春恐怕未能如願上演。

拉丁美國家各表態 瓜伊多獲特朗普加持

瓜伊多宣誓為臨時總統後，獲美國和多個右傾的拉丁美洲國家支持。傳統而言，反對派坐擁中產和富人階層的支持，但近期有愈來愈多人加入反對聲音，工人階級社區和貧民窟亦出現反馬杜羅的示威。

至於馬杜羅仍深得左傾拉丁美洲國家支持，包括古巴和玻利維亞。墨西哥新任總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）也一改前朝政策，對委內瑞拉採取不干預態度。而當地最高法院和委内瑞拉國家石油公司（PDVSA）對馬杜羅的支持仍無絲毫動搖。

委內瑞拉政變：馬杜羅（Nicolas Maduro）周三（23日）表示，委內瑞拉將和美國斷絕外交關係，限令當地的美國外交人員72小時內離開委內瑞拉，並聲稱美國企圖發動政變。（美聯社）

軍方取態攸關 低層軍人發怨

要將馬杜羅拉下台，其中一個重要因素是要獲取軍方支持。

事實上，軍方內部早已對馬杜羅存有不滿，只是反對聲音主要來自低層成員。周一（21日）早上，數十名低層國民警衛隊（National Guard）成員襲擊位於卡拉卡斯的一個哨站。反對派視此為起義的機會，但軍方很快就平息事件。

馬杜羅治下，民眾生活艱苦，軍人也不例外。軍事設施持續老化，軍人薪金在通脹下亦化為微塵。路透社報道，一年間就有超過4,000名低級官員當上逃兵。

退休將軍阿爾卡拉（Cliver Alcala）亦言，馬杜羅具爭議的就職典禮破壞對方在軍隊內的形象，認為馬杜羅未能成功說服軍隊完全認同其總統地位。

委內瑞拉政變：委內瑞拉國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）周三（23日）自行宣誓為臨時總統，大批支持者在場見證。（美聯社）

「收買軍心」有法 高層求自保拒叛變

馬杜羅仍有自己的一套，去鞏固來自軍方的支持。馬杜羅委派軍方人員擔任政府要職，又安排他們於國營石油公司任職，向與軍方有聯繫的公司提供利潤豐厚的油田服務合約。

馬杜羅會向忠心之仕派「甜頭」，也讓叛徒吃苦頭。政府會追擊懷疑密謀叛變的軍方人員，有人權組織甚至指政府會折磨異見人士，並虐待其家人。

軍方亦一直緊記上世紀從其他拉丁美洲國家學到的教訓，因此在國家陷入經濟崩潰的情況下仍選擇沉默。20世紀期間，巴西和智利等國發生軍事政變，安頓政治不穩的局勢，換來的卻是長達近廿年的獨裁統治。有軍方高級官員指，軍隊領袖並不在意於履行作為軍人的專業承諾，只在乎保護自己。

在種種原因下，即使反對派在國會通過特赦議案，鼓勵軍人加入反政府的行動，但仍難足以號召他們。其中國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）就已率先表忠，拒絕承認任何自認為總統的人士身份，又指軍隊會繼續捍衛憲法及國家主權。春臨大地之時，看來仍遙遠。

（路透社）