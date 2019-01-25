【一分鐘看世界】委國總統一變二、達沃斯論壇、美宣明會前總幹事

早晨，今天是1月25日，星期五。
結束忙碌的一周前，你需知道以下五宗國際新聞：
委內瑞拉總統羅生門
委內瑞拉周三（23日）發生「雙總統」事件，國會議長兼在野黨領袖瓜伊多宣誓為臨時總統，與現任總統馬杜羅抗衡。瓜伊多獲美國及利馬集團的大多數成員國表態支持，而馬杜羅則獲俄羅斯及土耳其力撐，他雖然願意與各方對話，但同時宣布關閉駐美國的外交機構。
目前反馬杜羅的示威仍持續，瓜伊多亦未掌握主要權力，卻獲不少國家承認合法地位，難免令人聯想到美國曾一度淡化的「門羅主義」可能復活。不過當地局勢發展至如斯混亂，到底出現甚麼問題？（按此閱讀更多）
委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）2013年上任以來，國內石油產業疏於管理，油價急速下跌，經濟也一蹶不振。現時國內通脹率達82,766%，貨幣嚴重貶值。（Getty Images）
達沃斯另類焦點？
2019年瑞士達沃斯世界經濟論壇周二至周五（22日至25日）舉行，雖然英、美、法等國家元首以不同理由缺席，但與會場同樣卡士強勁，例如英國威廉王子到場成為焦點。不過這次會議其中一個議題是環保，但有分析認為與會者侃侃而談的同時，卻可能是「講一套、做一套」……（按此閱讀更多）
達沃斯論壇：英國威廉王子（Prince William）在達沃斯論壇中與保育人士阿滕伯勒爵士對談，期間會場播放一些北極熊和融冰的片段。（路透社）
美宣明會前總幹事專訪
美國宣明會前總幹事理查．斯特恩斯日前接受《香港01》訪問，分享他對當今貧富懸殊問題、難民問題以至美國政治的一些看法，又認為前線的救援工作者不像以往般安全……（按此閱讀更多）
楊恆均在華被捕
華裔澳籍作家兼異見人士楊恆均上周五（18日）從紐約飛抵廣州後下落不明，澳洲外交部周三（23日）確認他已經被中國政府拘留。路透社同日引述他的代表律師、中國著名維權律師莫少平消息，指楊恆均被控涉嫌從事間諜活動……（按此閱讀更多）
英國硬脫歐＝向國民走數
英國距離3月29日的脫歐限期只有大約兩個月時間，但到底是去是留，至今仍未有眉目。財相夏文達周四（24日）在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，如果英國最終選擇硬脫歐，將會是對國民公投意願的「走數」事件……（按此閱讀更多）
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