【中美貿易戰】美商務部長：距離共識仍遠　庫德洛：談判具決定性

美中舉行新一輪高層貿易談判前夕，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周四（24日）表示，兩國距離達成共識化解貿易糾紛的目標仍然非常遙遠，但他仍相信最終可以簽訂協議。

中國副總理劉鶴下周率領30人貿易代表團到華盛頓，與華府官員談判，務求在3月1日限期前取得共識，結束兩國之間的貿易戰。羅斯接受CNBC頻道訪問時指，大家都非常期望可以解決問題，但現時距離找到方案還有一大段距離，不過這個情況本身都不算令人意外。他指，貿易問題非常複雜，不是純粹集中於購買大豆或天然氣，而是有大堆問題仍需解決。

羅斯認為，談判的最大議題是華府希望中國經濟可以有結構上的轉變，以及設立機制確保中國遵守協議內容。他相信兩國很大機會未能在下周的談判上處理所有問題，但至少有可能簽訂協議。

而白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周四現身霍士新聞（Fox News）節目時則認為，下周與劉鶴的談判將影響美中兩國能否達成協議，因此極具決定性。

另外，全球最大集裝櫃公司馬士基（Maersk）行政總裁Soren Skou在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇發言，指美國大型入口商在2018年第4季囤積大量中國產品，認為這個情況與華府可能在3月開始向中國貨品徵收關稅有關。

（路透社）