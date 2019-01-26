【澳洲熱浪】攝氏47度高溫　牛扒都煎熟　原子筆熔化「直變攣」

澳洲熱浪天氣持續，周五（1月25日）該國南部溫度高達攝氏47度。香港人可能難以想像這種天天氣有多「煎熬」。上周當地有餐廳東主做了一個小實驗，證明當地熱力不止可以「煎蛋」，甚至足以「煎熟牛扒」。 極端天氣下，無處可逃的動物率先倒下，90匹野馬痛苦地渴死；百萬條河魚缺氧死亡；高溫亦令燃煤發電機失效，墨爾本所在的維多利亞州（Victoria）停電，影響20萬人。有官員呼籲是時候要正視氣候變化問題，推動綠色能源政策。

澳洲維多利亞省周五（25日）多個城市持續高溫，由攝氏42至47度不等，這種天氣已經維持兩周。該省一餐廳店主上周三（16日）在Facebook上載「車內煎牛扒」的相片，聲稱自己在前一日（15日）早上11時將一塊牛扒放在車廂內，然後將車泊在陰涼位置，看看它會怎樣。

店主表示在5個小時後、即下午4時返回車廂察看牛扒狀況，「牛扒非常熟透」。店主呼籲人們千萬不要「大頭幔」，不慎將人或動物遺忘並留在車上，否則後果不堪設想。

這則忠告引來不少網民回應，有人開玩笑說牛扒看似太熟，說店主應該早兩小時回來拿走牛扒。有人則附上圖片和應，指自己車上的圓子筆都熱至熔化變彎。

澳洲受熱浪侵襲：當地一間餐廳店主上載1月15日「車內煎牛扒」的前後對比相片，指5小時後牛扒完全熟透。（Facebook／Mildura Dockside Cafe）

動物首當其衝 曝屍​野外

另一熱浪「重災」區是四野無人的澳洲內陸。當地政府發聲明指，在一個乾竭的水坑附近發現90匹野馬曝屍，並且決定再宰殺該地區50匹馬，因為擔心牠們的屍體會污染其他野生動物賴以為生的其他水坑。

除了野生動物首當其衝，新南威爾斯省的達令河（Darling River）的河水受熱，刺激藻類大量繁殖，導致過百萬條魚類缺氧死亡，包括多條「百歲」巨魚。屍體組成長達40公里的「魚鏈」。由於炎熱天氣持續，類似的生態災難可能再次發生。當局宣布人工為河水注入氧氣，希望緩和問題。

澳洲受熱浪侵襲：極端天氣下，率先受害的是大批動物，除了逾百萬魚類死亡，90匹野馬亦白白渴死。（Twitter截圖）

依賴煤電環保政策受質疑

連日高溫下，維多利亞州周五短暫停電兩小時，維州能源部長丹布羅西奧（Lily D’Ambrosio）表示，該州電網少了1800兆瓦電力，主因天氣降低燃煤電廠效率，以及電力需求大增。

丹布羅西奧指風電和其他可再生能源其後補上，電力回復正常，但她認為此事證明當地需要擺脫不可靠的煤炭和熱能發電，要多再生能源。

澳洲是全球其中一個人均碳排放量最高的國家，原因之一是它依賴燃煤發電。政府8月宣布取消能源政策中減少碳排放的規定，違背《巴黎氣候協定》，受到非議。

（綜合報道）