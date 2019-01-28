【一分鐘看世界】中美貿易談判本周展開、麥家廉被炒、非洲漫畫熱

早晨，今天是1月28日，星期一。
來到1月的最後一星期，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普「捉錯路」？
美中新一輪貿易談判舉行在即，有消息指世貿組織或可能調查華府向2500億美元中國貨品徵收關稅，是否違反組織規定。另一方面，中國日前公布的最新經濟增長數據創近28年新低，美國總統特朗普稱數字反映中國經濟轉差。但他如此輕率地將「數字下跌」與「經濟轉差」劃上等號，是否捉錯用神？（按此閱讀更多）
中美貿易戰影響到兩國的進出口。（路透社）
麥家廉下台
加拿大總理杜魯多上周六（26日）宣布，免去駐中國大使麥家廉職務，中國媒體稱這宗「炒魷魚事件」令加拿大像驚弓之鳥。不過這位與中國淵源甚深的政壇老手，本身就曾多次惹來爭議……（按此閱讀更多）
麥家廉（前左）的妻子林秀英（前右）是馬來西亞華僑。（網上圖片）
委內瑞拉危機未解決
委內瑞拉上周三（1月23日）爆發政治危機後，至今仍未解決。自行宣誓為臨時總統看反對派領袖兼國會議長瓜伊多感謝歐美多國支持，另外亦有駐華盛頓軍官變節，宣布力撐瓜伊多。教宗方濟各則呼籲各方以和平方式化解這場危機。
而現任總統馬杜羅早前雖揚言與美國斷交，但其後的立場似乎有軟化迹象，表示有意繼續尋求與華府對話。不過對於歐盟提出的舉行大選要求，馬杜羅則認為難以接受……（按此閱讀更多）
非洲漫畫冒起
漫威（Marvel）首部由黑人擔綱的超級英雄電影《黑豹》，2018年上映後大受歡迎。非洲因而興起一股漫畫熱，希望可以與迪士尼一較高下。在眾多作品之中，有尼日利亞漫畫家就以白化病患者為題材，將他化身為拯救世界的英雄……（按此閱讀更多）
BNK48的納粹風波
周日（27日）正值波蘭奧斯威辛集中營（Auschwitz）解放74周年，泰國女團BNK48周末就有成員捲入納粹衣著爭議，結果惹來各方面的口誅筆伐……（按此閱讀更多）
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