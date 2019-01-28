【委內瑞拉政變】瓜伊多號召民眾上街示威　要求舉行大選

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）上周三（23日）自行宣誓成為臨時總統，獲得美國和巴西等國家支持。他號召民眾周三（30日）和周六（2月2日）上街示威。他的目的是藉此推動軍方叛變，以及支持歐洲多國就要求委內瑞拉本周內舉行選舉所下的「最後通牒」。 他接受英國《衛報》訪問時表示，委內瑞拉現在有個獨一無二的機會擱下混亂局面，而人民也再次有膽做夢，想像他們的國家。

瓜伊多表示，他決定「完成任務」，逼使委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）交出權力，以及結束該國人道緊急狀況。

他呼籲民眾周三（30日）發動和平示威，離開住所或辦公室兩小時，癱瘓全國；另外再於周六（2月2日）上街，在歐洲國家向馬杜羅發出重新大選的最後通牒到期前，重申啟動總統大選的訴求。

瓜伊多指出，國際的支持與反對派團結，以及重振草根階層支持的3項因素合併，意味委內瑞拉現在有個獨一無二的機會，可以擱下一直以來混亂。他說：「挫敗已轉為希望。人民敢再次做夢……我們從惡夢中醒來，有個新夢想，想像未來，想像我們的國家，想像我們可以變成什麼，而不是過往的樣子。」

委內瑞拉政變：委內瑞拉反對派領袖瓜伊多呼籲人民相信國家正迎來轉捩點。他周日在首都加拉加斯（Caracas）一座教堂內參與彌撒。（路透社）

雖然瓜伊多的行動獲得國際社會支持，但他承認要推翻馬杜羅，還欠缺關鍵的委內瑞拉軍方支持。他指即使該國駐美大使館陸軍上校席爾瓦（Jose Luis Silva）變節等等，但他們仍未能鞏固這些支持，確認其是否真的能協助他們執行建立過渡政府和最終舉行大選的進程。

對於外界憂慮委內瑞拉有內戰風險，瓜伊多認為他們不會去到這階段。他稱，對未來感到信心，並促請委內瑞拉人民相信國家正處於轉捩點，「這裏有風險……但會有更大的回報」。

該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）周日（27日）接受媒體訪問時表示，拒絕應歐盟要求，在8天內舉行大選。他同日到位於首都郊區的帕拉馬凱堡（Fort Paramacay）基地視察軍隊演練，對外擺出自己獲得軍方支持的姿態。

（衛報）