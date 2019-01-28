【60歲中年論】韓國民調：55.9%受訪者贊成　70歲才定義為老人

政府2月起收緊長者綜援申請年齡，由60歲上調至65歲，引起爭議。勞工及福利局局長羅致光一句「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年。」更惹不少網民大力狠批。他後即使「解畫」稱這是「邏輯說話」，仍難平「民憤」。 無獨有偶，韓國人的看法竟與香港政府不謀而合。韓國民調機構「真實計量器」公司（Realmeter）周一（28日）公布調查結果顯示，過半受訪者同意老年人年齡「起錶計數」從原先的65歲上調至70歲。

是次調查成功訪問504名成年人。55.9%受訪者贊成提高老人「年齡起點」。41%反對。

Realmeter表示，大多數受訪者贊成上調老年人年齡定義，主因用於長者福利的費用，會加重年輕人負擔。

表示反對的受訪者則認為，有關長者就業措施尚未確立，擔心此舉加劇老人貧困問題，將66歲至69歲的人推向福祉死角。

韓國「少子高齡化」問題嚴峻，以首爾為例，市政府2018年12月12日發布《2018年首爾統計年報》顯示，當地2017年平均每日只有179人出生，是政府有統計以來首次低於200人，而65歲以上人口則增長4.9%。當局認為，結婚率逐年下降、年輕人就業困難是導致低生育率的主要原因。

首爾與此同時面對人口老化的情況。市內65歲以上人口較2017年增長4.9%至136.5萬人，佔當地總人口13.5%。

根據聯合國人口劃分，如果一個國家65歲或以上人口佔總人口比例超過7%，則邁入「高齡化社會」；若超過14%，則為「高齡社會」；倘若達到21%則為「超高齡社會」。由此判斷，首爾已進入「高齡社會」。

（韓聯社）