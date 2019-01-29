【新聞教室】中美談判趨複雜　「孟晚舟案」怎樣捲進貿易戰旋渦？

中美新一輪貿易談判周三（30日）展開，華府在兩日前、即周一（28日）宣布起訴華為及副董事長孟晚舟，時機接近惹來不少猜測，包括質疑華府有意將孟晚舟視為談判籌碼。 究竟過去多月來，孟晚舟案如何被扯進中美貿易戰旋渦？香港01為讀者整合兩宗事件重要時刻，讓大家掌瞭解箇中關係。

貿易戰正式開打

2018年3月22日：特朗普簽署備忘錄，並宣布依據《1974年貿易法》的「301條款」，向總值600億美元（約4,708億港元）中國商品徵收關稅，以懲罰中方侵犯美國知識產權。

兩國隨即展開一連串「關稅駁火」。

4月2日：中國商務部公布對水果及豬肉等128項美國商品徵收15%至25%關稅；

4月3日：美方行動升級發布「301制裁」清單，針對中國進口的1333項共值500億美元的商品加徵25%的關稅，瞄準了「中國製造2025」和部分高科技的商品。

4月4日：中國再度出招，針對美國大豆及汽車等106項商品，向它們加徵25%關稅。

4月5日：特朗普威脅會把貿易戰升級，對1000億美元的中國貨徵收額外關稅，以回應中方的報復。

中國對貿易戰回應：《環球時報》在貿戰打響後發表社評，表示「不想打但不怕打」貿易戰。外交部發言人華春瑩也曾表示，中方會「會奉陪到底」。

中美貿易戰：中國對美國大豆徵收25%關稅，美國農民在貿易戰中首當其衝。（路透社）

貿易談判破裂

5月3日：第一輪談判在北京舉行，美方向中國提出8個貿易要求，惟雙方未達成任何協議。

5月15日：第二輪談判在華府進行，並傳出喜訊。會後中美發表聯合聲明，確認中方會增購美國貨品，減少美國對華貿易逆差。財長姆努欽（Steven Mnuchin）更指雙方均同意不開打貿易戰。

5月29日：正當兩國宣布暫時「休戰」之際，白宮被指出爾反爾，特朗普宣布將公布新一輪關稅清單，繼續貿易戰。

6月15日：特朗普如期再宣布向500億美元中國商品加徵25%關稅；中方聲言還擊。

8月22日：中國商務部副部長王受文訪美，談判沒有成果。

美國再加徵2000億

9月24日：貿易戰再升級，特朗普再對2000億美元中國貨品徵收10%關稅；中國商務部同步還擊，對600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅，再取消9月底與美國的貿易談判，談判陷入僵局。

中美貿易戰：美國派代表團在6月到北京，與中方展開貿易談判。中國副總理劉鶴（右）在釣魚臺國賓館迎接美國商務部長羅斯（左）。中美雙方經過多個會合的談判，仍然未能達成協議。其後談判一度擱置多個月。（路透社）

阿根廷G20習特會 孟晚舟同日被捕

12月1日：兩國貿易談判中斷多個月後再現曙光，習近平與特朗普趁二十國集團（G20）峰會期間舉行首腦會談，並同意定下90日停戰期，以解決貿易爭端。

中美一邊廂在阿根廷展開貿易「和談」，華為副董事長孟晚舟同日於加拿大溫哥華國際機場轉機時，應美方要求被捕。美方指孟晚舟違反美國的制裁禁令，透過一間名叫Skycom的香港公司與伊朗進行非法交易。

12月11日：加拿大批出孟晚舟保釋申請。政府強調事件不涉及政治，但事件觸發一場中加外交風波。多名加拿大人於中國被捕，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），被質疑是中國的「報復」行為。

12月11日：加方強調事件不涉及政治之際，美國總統特朗普（Donald Trump）則有相反講法，他表明在符合國家安全利益或有助與中國達成貿易協議的情況下，會介入司法部針對這宗案的調查。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦表示，不保證美方會否以釋放孟晚舟作為談判策略。

中美貿易戰：國家主席習近平與美國總統特朗普12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共晉晚餐，討論貿易糾紛。而在同一日華為副董事長孟晚舟於加拿大感美國要求被捕。（路透社）

美國終起訴孟晚舟

1月22日：司法部表示將繼續向加拿大提出引渡孟晚舟。中國外交部回應指美國此舉「高度政治性」，實際上是一種「科技霸凌」。

1月25日：加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）指如果美方放棄向加方提出引渡孟晚舟，對加方而言會是好事。他也曾說習近平對事件非常憤怒，惹來加拿大政府不滿。總理杜魯多（Justin Trudeau)）因此更宣布將他撤職。

1月28日：孟晚舟被捕近兩個月後，美國司法部正式刑事起訴華為、兩間附屬公司及孟晚舟。時機上跟中美貿易談判非常接近，商務部長羅斯（Wilbur Ross）強調兩者完全沒有關係，但惹來各種猜測。

（綜合報道）