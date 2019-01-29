巴勒斯坦尋求統一進程勢受打擊：總理哈姆達拉辭職

巴勒斯坦總理哈姆達拉（Rami Al-Hamdallah）周二（29日）稱已將其請辭呈與政府交與巴勒斯坦總統、法塔赫領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）。 哈姆達拉赫辭職對巴勒斯坦恢復統一的努力，無疑是一個打擊。 巴勒斯坦政府在一周例行會議後發布聲明，稱政府會繼履行職務，直至新的政府組成。

巴勒斯坦的加沙地帶及約旦河西岸分別由哈馬斯（Hamas，伊斯蘭抵抗運動）和法塔赫（Fatah，巴勒斯坦民族解放運動）政府控制，法塔赫中央委員會周日（27日）在拉姆安拉舉行會議，提議由巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱：巴解組織）內部派別人士和獨立人士組建新政府。

新華社引述分析人士指出，法塔赫欲通過組建新政府強化對約旦河西岸的管理，但新政府將巴勒斯坦另一重要政治派別哈馬斯排除在外，或將對巴內部和解產生不良影響。

阿巴斯2013年6月任命獨立人士哈姆達拉為政府總理。阿巴斯此舉措旨在促成巴勒斯坦兩大主要政治派別法塔赫與哈馬斯實現和解，為兩派執行和解協議並組建聯合政府鋪路。

哈姆達拉執政風格比較溫和，而且經常作出與法塔赫不一致的決定，因此不斷有傳聞說阿巴斯有意解除哈姆達拉的職務。

法塔赫與哈馬斯2007年在加沙地帶發生大規模衝突。哈馬斯奪取加沙地帶控制權，法塔赫退守約旦河西岸，遂形成兩派對峙局面。兩派近年來多次達成和解協議，但一直未能落實。