【一分鐘看世界】英國脫歐、美挾人質與華談判、刀抵委國「咽喉」

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早晨，今天是1月30日，星期三。

天色明朗的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

脫歐投票又來了

英國國會周二（29日）表決首相文翠珊（Theresa May）的脫歐替代方案。表決前夕，歐盟副首席談判代表韋安德（Sabine Weyand）認為，英國將可能無法承受硬脫硬所帶來的代價文翠珊亦呼籲議員向歐盟就如何修改脫歐協議表達立場。下議院最終通過兩項修訂，包括要求以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop），意味政府要重新就脫歐協議與歐盟談判。從修正案來看，文翠珊準備開打兩邊戰線，向歐盟及疑歐派兩面開弓……（按此閱讀更多

英國下議院周二（29日）通過修正案，要求以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop），意味政府要重新就脫歐協議與歐盟談判。（路透社）

美挾「人質」與華談判

美國周一（28日）正式刑事起訴孟晚舟，並向加拿大提出引渡。適逢國務院副總理劉鶴於同日已抵達華盛頓準備周三（30日）開始進行的中美部長級貿易談判，時機接近惹來不少猜測，包括質疑華府有意將孟晚舟視為談判籌碼。兩者時間的「巧合」，到底背後有何玄機？（按此閱讀更多

中國國務院副總理劉鶴已抵達美國，準備1月31日與美國總統特朗普會面。 （GettyImages）

孟晚舟和華為的「23條」

美國周一（28日）宣布正式刑事起訴華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。羅斯強調，有關官司與中美貿易談判完全沒有關係。孟晚舟周二（29日）出庭應訊，討論有關她的保釋條件變更。到底華為和孟晚舟犯下的「23條」是甚麼？（按此閱讀更多

刀抵委國「咽喉」

美國周一（28日）宣布向委內瑞拉國營石油公司PDVSA實施制裁有記者發現國家安全顧問博爾頓（John Bolton）手上筆記簿寫有「派5000士兵到哥倫比亞」的字眼，令人懷疑華府有意出兵對付馬杜羅政權。委內瑞拉陷入內戰邊緣之際，事情將如何發展下去……（按此閱讀更多

中俄干預美國大選？

美國國家情報總監科茨（Dan Coats）周二（29日）到參議院作供，指中國和俄羅斯為美國構成最大的間諜和網絡攻擊威脅，並稱對手有可能已計劃意圖影響2020年美國大選。科茨又認為朝鮮不會輕易放棄核武器……（按此閱讀更多

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