【一分鐘看世界】英國脫歐、美挾人質與華談判、刀抵委國「咽喉」

早晨，今天是1月30日，星期三。
天色明朗的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
脫歐投票又來了
英國國會周二（29日）表決首相文翠珊（Theresa May）的脫歐替代方案。表決前夕，歐盟副首席談判代表韋安德（Sabine Weyand）認為，英國將可能無法承受硬脫硬所帶來的代價。文翠珊亦呼籲議員向歐盟就如何修改脫歐協議表達立場。下議院最終通過兩項修訂，包括要求以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop），意味政府要重新就脫歐協議與歐盟談判。從修正案來看，文翠珊準備開打兩邊戰線，向歐盟及疑歐派兩面開弓……（按此閱讀更多）
英國下議院周二（29日）通過修正案，要求以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop），意味政府要重新就脫歐協議與歐盟談判。（路透社）
美挾「人質」與華談判
美國周一（28日）正式刑事起訴孟晚舟，並向加拿大提出引渡。適逢國務院副總理劉鶴於同日已抵達華盛頓，準備周三（30日）開始進行的中美部長級貿易談判，時機接近惹來不少猜測，包括質疑華府有意將孟晚舟視為談判籌碼。兩者時間的「巧合」，到底背後有何玄機？（按此閱讀更多）
中國國務院副總理劉鶴已抵達美國，準備1月31日與美國總統特朗普會面。 （GettyImages）
孟晚舟和華為的「23條」
美國周一（28日）宣布正式刑事起訴華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。羅斯強調，有關官司與中美貿易談判完全沒有關係。孟晚舟周二（29日）出庭應訊，討論有關她的保釋條件變更。到底華為和孟晚舟犯下的「23條」是甚麼？（按此閱讀更多）
刀抵委國「咽喉」
美國周一（28日）宣布向委內瑞拉國營石油公司PDVSA實施制裁。有記者發現國家安全顧問博爾頓（John Bolton）手上筆記簿寫有「派5000士兵到哥倫比亞」的字眼，令人懷疑華府有意出兵對付馬杜羅政權。委內瑞拉陷入內戰邊緣之際，事情將如何發展下去……（按此閱讀更多）
中俄干預美國大選？
美國國家情報總監科茨（Dan Coats）周二（29日）到參議院作供，指中國和俄羅斯為美國構成最大的間諜和網絡攻擊威脅，並稱對手有可能已計劃意圖影響2020年美國大選。科茨又認為朝鮮不會輕易放棄核武器……（按此閱讀更多）
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