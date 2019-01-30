【華為孟晚舟被捕】下次出庭日期　由2月6日延至3月6日

加拿大卑詩省最高法院周二（29日）開庭審理華為副董事長孟晚舟更改保釋條件申請，她想恢復一名地產經紀的擔保人身份。她抵達法院出庭應訊。 她下次出庭日期因美國正式提出要求引渡而有變。 最高法院已同意，將她下次出庭日期，由2月6日推遲至3月6日，時間為香港時間3月7日凌晨2時。

美國周一（28日）正式刑事起訴華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名，並提出引渡孟晚舟到美國受審。

美國正式提出引渡孟晚舟的要求後，加拿大司法部有30天時間審理，決定是否授權美方引渡她。加拿大法院需審視美方引渡理據是否充足，以及考慮是否在加拿大境內起訴她。如法官認為美國引渡理據不足，她將會獲釋。

正式提出引渡 勢影響談判氣氛

中美貿易談判中斷多個月後再恢復，國家主席習近平與特朗普趁二十國集團（G20）峰會結束後舉行首腦會談，2018年12月1日同意定下「90日停戰期」，雙方同意停止互徵新關稅，爭取在這段期間達成協議。豈料國際社會沒太多時間感受貿易戰「戰火」似有跡象邁向撲熄的感覺，便傳出加拿大同日應美國要求拘捕孟晚舟。

美方指孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗制裁法令，違規向伊朗出售美國商品，並隱瞞透過一間名叫Skycom的香港公司與伊朗進行非法交易。孟晚舟12月11日出席第二場保釋聽證會，法庭同意讓她保釋，惟條件是她須交出護照、支付1000萬加元保釋金。她須配戴電子腳鐐以接受加拿大監察，此外晚上11時至早上6時期間須留在家中。

孟晚舟被捕近兩個月後，美國司法部1月28日正式刑事起訴華為、兩間附屬公司及孟晚舟。時機上跟中美貿易談判非常接近，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）及財長姆努欽（Steven Mnuchin）先後發言，稱中美貿易談判以及孟晚舟及華為被控沒有關係，惟仍引起外界猜疑。情況亦勢將影響中美貿易談判的氣氛。

（綜合報道）