【一分鐘看世界】中美談判再開鑼、英國脫歐有曙光？極地渦旋襲美

早晨，今天是1月31日，星期四。
本月最後一天的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美談判再開鑼
中美周三至周四（30至31日）再展開新一輪貿易談判。特朗普在美墨邊境圍牆議題的讓步，可能會讓他有更大壓力，需要在談判取得勝利。但路透社周三（30日）引述知情人士指，無跡象顯示中方打算同意美方要求的深層次經濟結構改革。雙方在知識產權問題仍有很大分歧，可能會阻礙談判進度。新華社簡訊中提及國務院副總理劉鶴抵達美國展開「磋商」，而非過去常見的赴美「訪問」，或預示今次談判的結果……（按此閱讀更多）
中國國務院副總理劉鶴率團前往美國，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等人磋商。（美聯社）
英國脫歐有曙光？
英國下議院周二（29日）表決首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議草案替代方案，7項修正案中有2項獲通過，包括「布雷迪修正案」（Brady Amendment）。距離脫歐時間只剩不到兩個月，無協議脫歐機會愈來愈高，有研究警告屆時國內蔬果價格會上升，可能間接導致更多人患上心臟病等疾病。「以今日的我打倒昨日的我」的文翠珊，將如何繼續走脫歐之路？（按此閱讀更多）
英國下議院通過脫歐協議修正案，要求政府與歐盟重新談判愛爾蘭邊境「補底方案」。（路透社）
極地渦旋襲美
美國中西部周二（29日）受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，嚴寒天氣及暴風雪造成最少6人死亡，部分地區比起北極圈內還要冷。極地渦旋近年頻頻出現，在北半球多地均見其身影，那麼它到底是什麼？美國總統特朗普不忘在網上發聲，他稱希望全球暖化快些「回來」，以對付此嚴寒天氣。他的見解有何問題？（按此閱讀更多）
孟晚舟再出庭
華為副董事長孟晚舟當地時間周二（29日）前往加拿大卑詩省最高法院，就更改保釋條件申請出庭應訊。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）重申加拿大是法治國家，會繼續履行國際義務及相關條約。《多倫多星報》（Torono Star）報道指，杜魯多及其政府正考慮指派一名特使前往北京處理中加緊張關係……（按此閱讀更多）
聯儲局維持利率不變
美國聯邦儲備局周三（30日）宣布議息結果，維持聯邦基金利率在2.25厘至2.50厘不變，一如市場預期。聯儲局在聲明中指，全球經濟和金融發展下，加上通脹壓力溫和，儲局將抱有耐性，決定未來調整聯邦基金利率……（按此閱讀更多）
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