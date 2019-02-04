【一分鐘看世界】美朝峰會、難民WhatsApp寫書獲獎、Facebook生日

早晨，今天是2月4日，星期一。 年三十的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美朝峰會

美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）周日（3日）抵達韓國，籌備美朝峰會。日本《朝日新聞》報道稱，平壤政府已接納美方提議，決定在越南峴港舉行美朝首腦會談。分析認為，越南除了地理優勢外，也與美國、朝鮮甚至是協調峰會的韓國都有良好關係，故此成為第二次「特金會」大熱選址……（按此閱讀更多）

美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）周日（3日）抵達韓國，籌備美朝峰會。（路透社）

難民WhatsApp寫書獲獎

澳洲文學獎「維多利亞總督獎」（Victorian Prize for Literature）周四（1月31日）頒發，伊朗庫德族難民布沙尼（Behrouz Boochani）同時獲得兩個獎項，但他卻無法出席領獎：布沙尼自2013年起被關押在澳洲的海外拘留中心，與其他難民一樣被拒踏足澳洲。獲獎書籍講述布沙尼在營內5年的難民歲月，是他偷偷以WhatsApp對外發送短訊輯錄而成。書名出自庫德族諺語「庫德族沒朋友，只有山」，亦正正是布沙尼與營內難民生活寫照……（按此閱讀更多）

伊朗難民WhatsApp寫書：布沙尼的No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison一書，記述他在這個「監獄」的生活。（布沙尼Facebook）

Facebook生日

Facebook自2004年出現，本周一（2月4日）終於迎來15歲「生日」，回顧它的崛起之路，路途並不簡單，先擊退勁敵MySpace，再瓦解Google+的挑戰。這公司雖然醜聞多，但最新業績卻創下盈利歷史新高，仍是社交媒體「一哥」。Facebook是靠什麼能在瞬息萬變的科網界中迄立不倒，未來又將要面對什麼挑戰？（按此閱讀更多）

委內瑞拉危機

委內瑞拉政局持續動蕩，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）上周六（2日）建議提早進行國會選舉。其他國家亦繼續表達關注。巴西外長阿勞若上周五（2月1日）表示，希望中國和俄羅斯正視委內瑞拉馬杜羅執政下的問題，並且不應再向馬杜羅提供任何支持。西班牙亦有數千名委內瑞拉人集會，力撐反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。俄羅斯高調支持馬杜羅政府，也讓委內瑞拉成為美俄新一輪的博弈舞台……（按此閱讀更多）

教宗訪阿聯酋

天主教教宗方濟各（Pope Francis）周日（3日）啟程前往阿聯酋（United Arab Emirates），展開為期三日的訪問行程，為史上首位到訪阿拉伯半島的教宗。他在出發前對也門人道危機表達關注，促請各方實行和平協議，向數百萬生活在飢餓的人民提供援助……（按此閱讀更多）

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