教宗方濟各晤伊斯蘭領袖　呼籲宗教領袖攜手反戰

天主教教宗方濟各（Pope Francis）抵達阿聯酋展開歷史訪問。教宗周一（4日）在阿布扎比與阿聯酋領袖會面，之後出席跨宗教會議，期間與伊斯蘭教愛資哈爾清真寺（Al-Azhar Mosque）大伊瑪目塔伊布（Ahmed al-Tayeb）簽署文件，承諾對抗極端主義。 教宗發表演說，呼籲宗教領袖攜手抵抗戰爭，共建未來。塔伊布亦呼籲，中東的穆斯林接納基督徒。

教宗訪阿聯酋：教宗獲阿聯酋王儲謝赫穆罕默德・本・扎耶德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan，右）和阿聯酋副總統兼杜拜酋長謝赫穆罕默德・本・拉希德・阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）迎接。（美聯社）

方濟各為首位訪問阿拉伯半島的教宗。阿聯酋為教宗舉行盛大的歡迎儀式，戰機在空中噴出梵蒂岡旗幟上的黃、白色彩煙，並鳴放禮炮。阿聯酋王儲和阿聯酋副總統兼杜拜酋長，亦在阿布扎比的總統府外親自迎接。

教宗之後轉往出席跨宗教會議。他與伊斯蘭領袖塔伊布見面時互相親吻，其後簽署文件，承諾對抗極端主義。

教宗在會上發表演說，呼籲宗教領袖攜手抵抗戰爭，共建未來。他形容，戰爭只會製造苦難，武器只會帶來死亡，戰爭致命的後果已在眼前，尤其是在也門、敘利亞、伊拉克和利比亞。他又指，上主與尋求和平的人同在。

塔伊布呼籲中東的穆斯林接納當地基督徒群體，形容他們並非少數群體，而是國家的一部分。塔伊布指，基督徒是擁有完整權利和責任的公民。他又呼籲生活在西方國家的穆斯林融入所在國家，並尊重當地法律。

教宗周二（5日）啟程返回羅馬前，將於阿布扎比主持戶外彌撒，估計會有13.5萬名天主教徒出席。

（路透社／美聯社）