【一分鐘看世界】世銀行長、脫歐與地獄、華為再受壓

早晨，今天是2月8日，星期五。
豬年首個工作天的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
世銀行長
世界銀行行長一職自從金墉（Jim Yong Kim）在2月1日起離任後，繼任人選一直受到各國關注。美國總統特朗普（Donald Trump）周三（6日）宣布，提名財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）為出任人選，但到底他是何方神聖？（按此閱讀更多）
美國總統特朗普周三（6日）正式宣布提名財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）繼任世界銀行行長。（路透社）
脫歐與地獄
英國首相文翠珊會見歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）前夕，有傳政府準備推遲國會表決脫歐協議草案的日期至2月底，也有指政府正秘密研究計劃，以高科技方法讓北愛爾蘭邊境保持開放。另一方面，工黨亦公開對脫歐協議提出5項要求。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）的「脫歐派地獄論」甚至引來各界關注。從歐盟角度而言，布魯塞爾是否已對文翠珊死心？（按此閱讀更多）
英國首相文翠珊周四（7日）會見歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）。容克重申歐盟不會修改英國脫歐協議。（路透社）
華為再受壓
華為的電訊設備一直遭受歐美多國質疑，認為會對當地國家安全構成威脅。華為因而在英國投資20億美元（約156億港元）作補救措施，但將需時3至5年才見成效。而在法國，參議院周三（6日）否決收緊審查通訊設備草案，財長勒梅爾（Bruno Le Maire）同日表示，政府將提出加強5G部署的通訊網絡安全建議。另外亦有傳意大利將「封殺」華為及中興等中國電訊設備製造商。不過政府及後已否認報道……（按此閱讀更多）
反恐戰尾聲？
美國總統特朗普周三（6日）表示，預計最快下周正式宣布，全面收復ISIS一度在敘利亞和伊拉克控制的土地，但聯合國反駁指，認為ISIS持續構成威脅。另一方面亦有指美國會在4月底前撤離半數派駐阿富汗美軍。無論如何，苟延殘喘的武裝分子及聖戰士仍可能讓ISIS死灰復燃，以另一種方式威脅全球……（按此閱讀更多）
「習特會」或告吹
中美貿易戰休戰期即將屆滿，雙方爭取於3月1日前達成貿易協議。中方早前提出再次舉行「習特會」，惟有白宮官員周四（7日）透露，中美元首在期限前或未能會面……（按此閱讀更多）
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