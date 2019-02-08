泰國烏汶叻公主破天荒參選總理　軍方斥違選舉法　公主：我是平民

泰國3月24日舉行大選，泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）周五（8日）公布，烏汶叻公主（Princess Ubolratana）將競逐總理一職，挑戰現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）的領導地位。 公主參選總理是泰國政壇前所未見的事，不過軍方質疑公主參選有違選舉法，促選舉委員會決定是否需要判定提名無效。 烏汶叻公主則指，她已放棄王室頭銜，沒有任何特權。

現年67歲的烏汶叻公主是泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的長姊，推舉她參選的政黨泰愛國黨是流亡海外前總理他信（Thaksin Shinawatra）所屬的為泰黨（Pheu Thai Party）分支。

公主是泰愛國黨提名的唯一一位候選人，外界認為她參選是將矛頭指向巴育的軍政府。軍方在公主宣布參選後，質疑這個決定有違禁止政黨利用王室助選的選舉法，促請選委會考慮是否需要判定其提名無效。選委會需在下周五（15日）前決定所有提名是否有效。

泰國媒體之後引述烏汶叻公主在社交網站表示，自己已放棄王室頭銜，是一個平民，沒有任何特權。

烏汶叻公主1972年放棄銜頭下嫁美國人彼德・拉茲・詹森（Peter Ladd Jensen）。兩人育有3名子女，惟在1988年離婚。她2001年遷回泰國居住。泰國民眾以至官方一直仍然以王室待遇禮待她。

她小時候有「法國娃娃」的綽號。她也被外界稱為「學霸公主」，原因是其在美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）獲頒數學理學士學位，然後在美國加州大學（University of California）獲頒公共衛生碩士學位。

（綜合報道）