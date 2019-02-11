【一分鐘看世界】中美貿易談判、侵侵政敵選總統、北極熊入民居

早晨，今天是2月11日，星期一。 天氣清涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美貿易談判

新一輪中美貿易談判即將展開。有白宮官員表示，美國代表將向北京施壓，要求中國就對待美國企業知識產權的方式進行改革。如雙方在3月1日的期限前仍未能達成協議，有傳華府可能會延長談判期限。至於今次的貿易談判，來華人員達到歷次規模兩倍，整個談判週期達到史上最長的5天。這樣緊鑼密鼓的趨勢，究竟預示着談判即將成功，或會另有隱情？（按此閱讀更多）

美國財長努姆欽（Steve Mnuchin）本周將率團到北京展開新一輪貿易談判。（路透社）

侵侵政敵選總統

美國馬薩諸塞州（Massachusetts）民主黨女參議員沃倫（Elizabeth Warren），上周六（9日）正式宣布參加2020年總統選舉，強調會為所有美國人而戰。這位曾經批評總統特朗普「吵雜兼討厭」的「挑戰者一號」沃倫到底是誰？（按此閱讀更多）

現年69歲的沃倫上周六於波士頓（Boston）西北部城市勞倫斯（Lawrence）正式宣布參選，她主張爭取工人權益、公平薪資和醫保方案。（路透社）

委內瑞拉軍方「轉軚」

委內瑞拉政局仍未明朗，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）上周六（9日）揚言，已有計劃在下周開通人道救援通道，以讓糧食和物資進境，他又呼籲志願者屆時幫忙派發物資。而身為委內瑞拉軍醫的陸軍上校希門尼斯（Ruben Paz Jimenez）上周六（9日）宣布支持瓜伊多……（按此閱讀更多）

北極熊入民居

全球暖化導致冰層加快融化，愈來愈多北極熊被迫到更多地方尋找食物，其覓食地與人類生活環境重疊情況愈來愈多。俄羅斯位於北極圈內的新地島（Novaya Zemlya Islands）近來便出現為數不少的北極熊。當地政府上周六（9日）宣布群島進入緊急狀態……（按此閱讀更多）

西班牙萬人示威

西班牙首都馬德里周日（10日）爆發大型示威。右翼份子批評首相桑切斯（Pedro Sanchez）計劃與加泰羅尼亞獨派份子對話，向他們妥協。示威者要求桑切斯下台，並提前舉行大選……（按此閱讀更多）

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