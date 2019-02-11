美民主黨參議員克洛布徹宣布參選　挑戰特朗普總統寶座

繼馬薩諸塞州（Massachusetts）參議員沃倫（Elizabeth Warren）之後，美國民主黨再有女將宣布參加2020年總統選舉，挑戰現任總統特朗普。 明尼蘇達州（Minnesota）參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）周日（10日）於明尼阿波利斯（Minneapolis）正式宣布參選，她強調自己來自中西部的背景，有能力連繫2016年投票予特朗普的選民。

現年58歲的克洛布徹為明尼蘇達州參議員，現履行第三個任期。她在白雪紛飛的場景下，向支持者宣布參選，「作為鐵礦石礦工的孫女，教師和新聞記者的女兒，明尼蘇達州首位女參議員，我在你們面前宣布參選美國總統。」她說，自己是為了所有工人、農民、追夢者、建設者和所有美國人而參選。

克洛布徹在演說中未有直接提及特朗普，但她抱怨「推文外交」的行為，並指需要治癒民主核心，重申對共同利益的承諾。她批評國內社區意識正在破碎，遭政治心胸狹窄和邪惡的本質磨蝕，主張兩黨合作，又謂願意出席保守派霍士新聞（Fox News）和自由派MSNBC的節目。

克洛布徹期望憑溫和政策和明尼蘇達州的強勢背景，協助民主黨重奪2016年失落的州份，包括鄰近的愛荷華州（Iowa），以及威斯康星州（Wisconsin）、密歇根州（Michigan）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。

克洛布徹在2018年中期選舉中輕易勝出，得票率逾六成，支持者來自市區、市郊和郊外地區，包括特朗普於大選中勝出的地區。但她僅籌募得大約740萬美元，和其他競爭更為激烈的選區參議員候選人相比，金額相對少很多。她必須籌得更多資金，才能成為一名具有競爭力的總統候選人。

（路透社／美聯社）