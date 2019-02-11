【中美貿易戰】白宮傳探討邀習近平訪美　中美首腦3月1日前通電話

中美貿易戰休戰期剩下18天，美國總統特朗普（Donald Trump）上周確認不會在3月1日的限期前與中國國家主席習近平會面。 美國新聞網站Axios周日（10日）引述消息人士報道，習近平或於3月中旬到訪佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），與特朗普會晤。 有美國官員透露，特朗普擬在3月1日前先與習近平通電話。

報道引述兩名對內部討論知情的官員稱，特朗普的顧問團隊曾非正式討論在3月舉行「習特會」，以求解決中美之間的貿易紛爭。消息稱，位於佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園「可能」是選址，但強調現階段沒有任何實質安排。

報道引述另一名官員提醒，顧問團曾討論過其他舉行會晤的地方，例如北京，因此就現階段而言，談論「習特會」在哪舉行或會晤能否成事是言之過早。

特朗普2月27日至28日將與朝鮮領袖金正恩在越南河內舉行峰會。特朗普原本想於3月1日中美貿易休戰期結束前與習近平會面，但上述消息人士均表示，兩場會面未能安排在如此接近的時間內。

中美貿易休戰期結束後，美國將會增加總值2000億美元中國貨品的關稅至25%。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）2月14日至15日到北京，與國務院副總理劉鶴進行貿易談判，預料雙方會討論中國經濟結構性改革的內容。