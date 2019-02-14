【一分鐘看世界】非一般情人節、中美談判開鑼、大毒梟結局

早晨，今天是2月14日，星期四。
情人節的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
非一般情人節
情人節起源於紀念1700多年前古羅馬天主教聖人華倫坦（Saint Valentine）的悲壯事跡，不過民眾開始流行慶祝情人節，則是因為英國維多利亞時代一次郵政改革。但並非全世界都會慶祝情人節，反過來有部分國家把情人節視為「大敵」。若各位仍為未想好如何度過這個大日子，不妨參考一下外國非一般的情人節：他們不送花而送青瓜或香腸作禮物、有國家更不是在2月14日慶祝，亦有專為單身人士而設的活動……（按此閱讀更多）
非一般情人節：2月14日情人節，是全球男士煩惱的一日，由訂餐廳、送花到買禮物都考起不少男士。（Getty Images）
中美談判開鑼
中美一連兩日貿易談判周四（14日）在北京展開，美國財長姆努欽表示期望會談會有成效，但未有詳述。有報道指，中國國家主席習近平可能在周五（15日）與華府代表團會面。美國總統朗普則表示，正考慮押後3月1日談判期限，間接帶動市場氣氛，股市上升。但市場依然憂慮貿易談判仍有阻力，特別雙方在知識產權保護及企業補貼上至今未有共識。美國《華爾街日報》周二（12日）報道，雙方有意在今周訂立協議大綱……（按此閱讀更多）
中美一連兩日貿易談判周四（14日）在北京展開，美國財長姆努欽表示期望會談會有成效，但未有詳述。（美聯社）
大毒梟結局
墨西哥大毒梟古斯曼（Joaquin Guzman Loera）周二（12日）被美國聯邦法院裁定10項販毒罪名成立，擇日判刑。華府正研究沒收古斯曼多年販毒而來的140億美元（約1092億港元）身家，有共和黨參議員隨即抓緊機會，呼籲將這筆款項用來興建美墨圍牆。外界普遍預期古斯曼將會被判終身監禁，但這名人稱「矮仔」的著名毒梟曾經兩度由墨西哥最高設防的監獄成功甩身，到底美國方面會用甚麼方式「招呼」他？（按此閱讀更多）
朝鮮文化革命
在國際上，朝鮮的形象向來是封閉、神秘。但平壤方面自金正恩2011年掌權後，一直有意掀起文化上的革命，如今運動鞋廠的產品款式要趕上外國潮流、電視節目要加入大量CG特效、圖書館有外國受歡迎小說如《哈利波特》，甚至當地戲院或電視台可以播放一些外國電影或紀錄片，都是想展示朝鮮走向世界的決心……（按此閱讀更多）
「機遇號」陣亡
美國太空總署（NASA）周二（12日）表示，將嘗試與失蹤8個月的無人駕駛太陽能探測車「機會號」（Opportunity）作最後聯繫。NASA周三（13日）表示，仍未能與「機遇號」取得聯繫，證實已「英勇殉職」，宣布正式結束歷時近15年的火星任務……（按此閱讀更多）
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