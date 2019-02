獲選《時代》風雲人物　菲律賓知名記者涉誹謗被捕

菲律賓新聞網站Rappler行政總裁雷薩(Maria Ressa)周三(13日)遭菲律賓國家調查局(National Bureau of Investigation)以網絡誹謗罪名拘捕。 雷薩曾批評菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)的宣傳伎倆及掃毒政策,並入選美國《時代》(TIME)周刊2018年度風雲人物。

馬尼拉的地區法院周二(12日)發出拘捕令,菲律賓國家調查局官員周三前往Rappler總部辦公室拘捕雷薩。

雷薩被指於2012年一篇報道中涉嫌網絡誹謗。有關報道引用情報報告中的資料,指控一名商人涉嫌謀殺、販毒及販賣人口。雷薩被捕時表示自己將會尋求保釋,並指「(政府)已經過界。」

菲律賓全國記者聯盟(The National Union of Journalists of the Philippines)認為當局拘捕雷薩是「霸權政府非常可恥的迫害行動」。

《時代》年度風雲人物:2018年的風雲人物為「守護者」,向遇害或被囚記者致敬。雷薩是其中之一。(視覺中國)

創辦網媒抨擊菲律賓反毒戰爭 雷薩被控逃稅

雷薩是菲律賓新聞網站Rappler的創辦人和編輯,並勇於報道有關菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)的宣傳伎倆,還有在「反毒戰爭」中的法外處決。

結果她被馬尼拉政府提出一連串控訴,例如逃稅等,政府又曾強行撤銷Rappler的公司註冊文件。雷薩還要面對社交媒體上暴力與仇恨的言論。據當地法律,逃稅最高可被判監10年,但她2018年12月3日在法院保釋後表示,「現在確實不是害怕的時候」。

2018年,雷薩與《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)、兩名因報道羅興亞難民而被囚的緬甸記者瓦倫(Wa Lone)和覺梭吳(Kyaw Soe Oo)及他們的妻子以及美國《首都新聞報》(Capital Gazette)的職員一同入選美國《時代》(TIME)周刊2018年度風雲人物。

(路透社)