【中美貿易戰】習近平將接見華府官員　傳北京承諾再購入美國貨

中美貿易談判周四（14日）起一連兩日在北京召開。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受訪問時指，中國國家主席習近平周五（15日）將接見美國代表團。 《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述消息人士指，北京承諾大舉購入半導體和其他美國商品，遊說美國總統特朗普延長休戰期，留待中美元首會面再解決貿易糾紛。

庫德洛接受霍士新聞頻道（Fox News Channel）訪問時確認，華府代表團周五將與習近平會面。而對於特朗普會否延長休戰期，他表示華府尚未作出決定。

《華爾街日報》引述消息人士指，中美於部分問題仍未有突破，包括強迫技術轉讓，以及中方以工業政策優待本地企業。北京方面一直否認有關指控，並繼續以擴大美國對中國出口作為談判策略。據指，北京提出在未來六年買入更多來自美國的半導體，總值達2000億美元，比現時半導體入口總值多近五倍。

報道又指，中方亦提出取消採購汽車政策，停止向國民提供購買本地新能源等車輛的補貼。

中方希望透過承諾大舉購入美國商品，為習近平和特朗普的會面鋪路，並在「習特會」期間才處理更棘手的問題，例如中國的工業政策。

（路透社／華爾街日報）