【一分鐘看世界】德國慕安會、美或再掀貿易戰、金正恩提早訪越？

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早晨，今天是2月18日，星期一。

多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

德國慕安會

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）上周五（15日）在德國慕尼黑揭幕。中國國務委員楊潔篪表示，中方願意採取有原則的合作方式解決中美經貿磨擦楊潔篪又與德國總理默克爾（Angela Merkel）會面分別強調維護多邊主義和反對單邊主義。默克爾呼籲中國加入國際軍備控制談判，但楊潔篪隨後表明，中國拒絕加入類似條約……（按此閱讀更多

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）舉行期間，德國總理默克爾（Angela Merkel）與中國國務委員楊潔篪會面，呼籲中國加入國際軍備控制談判。（美聯社）

美或再掀貿易戰

美國商務部將在周日（17日）限期前，就應否以國家安全為由向進口汽車徵收關稅，向總統特朗普提出建議以及問題解決方案。全球汽車業嚴陣以待，擔心這會引爆美國與貿易夥伴的新一輪貿易戰。他們預期報告會斷定進口歐洲汽車威脅美國國家安全，為美國向進口汽車加徵最高25%關稅鋪路。除了被報告針對的歐盟、日本及韓國等地，分析人士相信，中國亦會大受影響……（按此閱讀更多

汽車關稅報告：美國若向進口汽車徵收關稅，不但影響歐盟、日本及韓國等全球汽車業界，亦對美國汽車經銷商及消費者產生深遠影響。美國汽車市場上六大品牌，依次序為通用、福特、豐田、快意佳士拿、日產和本田。（視覺中國）

真‧「籌款大神」？

有留意國際新聞的觀眾，相信有聽過 「GoFundme」一詞。不論是患病病人，抑或美國總統特朗普興建美墨邊境圍牆等新聞，均能找到「GoFundme」的蹤影。「GoFundme」為美國一個眾籌網站，於2010年成立至今籌得逾50億美元（約390億港元）捐款。當中有三分之一為醫療用途，單計醫療籌款項目已有接近25萬個，讓不少病人從中受惠。惟不少不法之徒也使用這個平台，欺騙大家的感情及金錢……（按此閱讀更多

金正恩或提早訪越

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩2月27日至28日於越南首都河內（Hanoi）舉行第二次「特金會」，雙方代表或於本周展開多次工作會談商討有關事宜。路透社上周六（16日）引述消息人士稱，金正恩會提早在下周一（25日）抵達越南。亦有報道指，金正恩或會在「特金會」期間到訪當地三星工廠……（按此閱讀更多

沙特王儲訪亞

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周日（17日）抵達巴基斯坦，展開亞洲三國訪問行程。穆罕默德之後會轉到印度，並於周四（21日）抵達中國訪問……（按此閱讀更多

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