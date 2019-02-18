【一分鐘看世界】德國慕安會、美或再掀貿易戰、金正恩提早訪越？

早晨，今天是2月18日，星期一。 多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

德國慕安會

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）上周五（15日）在德國慕尼黑揭幕。中國國務委員楊潔篪表示，中方願意採取有原則的合作方式解決中美經貿磨擦。楊潔篪又與德國總理默克爾（Angela Merkel）會面，分別強調維護多邊主義和反對單邊主義。默克爾呼籲中國加入國際軍備控制談判，但楊潔篪隨後表明，中國拒絕加入類似條約……（按此閱讀更多）

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）舉行期間，德國總理默克爾（Angela Merkel）與中國國務委員楊潔篪會面，呼籲中國加入國際軍備控制談判。（美聯社）

美或再掀貿易戰

美國商務部將在周日（17日）限期前，就應否以國家安全為由向進口汽車徵收關稅，向總統特朗普提出建議以及問題解決方案。全球汽車業嚴陣以待，擔心這會引爆美國與貿易夥伴的新一輪貿易戰。他們預期報告會斷定進口歐洲汽車威脅美國國家安全，為美國向進口汽車加徵最高25%關稅鋪路。除了被報告針對的歐盟、日本及韓國等地，分析人士相信，中國亦會大受影響……（按此閱讀更多）

汽車關稅報告：美國若向進口汽車徵收關稅，不但影響歐盟、日本及韓國等全球汽車業界，亦對美國汽車經銷商及消費者產生深遠影響。美國汽車市場上六大品牌，依次序為通用、福特、豐田、快意佳士拿、日產和本田。（視覺中國）

真‧「籌款大神」？

有留意國際新聞的觀眾，相信有聽過 「GoFundme」一詞。不論是患病病人，抑或美國總統特朗普興建美墨邊境圍牆等新聞，均能找到「GoFundme」的蹤影。「GoFundme」為美國一個眾籌網站，於2010年成立至今籌得逾50億美元（約390億港元）捐款。當中有三分之一為醫療用途，單計醫療籌款項目已有接近25萬個，讓不少病人從中受惠。惟不少不法之徒也使用這個平台，欺騙大家的感情及金錢……（按此閱讀更多）

金正恩或提早訪越

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩2月27日至28日於越南首都河內（Hanoi）舉行第二次「特金會」，雙方代表或於本周展開多次工作會談商討有關事宜。路透社上周六（16日）引述消息人士稱，金正恩會提早在下周一（25日）抵達越南。亦有報道指，金正恩或會在「特金會」期間到訪當地三星工廠……（按此閱讀更多）

沙特王儲訪亞

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周日（17日）抵達巴基斯坦，展開亞洲三國訪問行程。穆罕默德之後會轉到印度，並於周四（21日）抵達中國訪問……（按此閱讀更多）

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