【一分鐘看世界】特金會面臨挑戰、ISIS戰士去留、俄羅斯與白羅斯

早晨，今天是2月19日，星期二。 多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

特金會面臨挑戰

第二次「特金會」舉行在即，美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩2月27日至28日於越南首都河內會晤。朝鮮《勞動新聞》周一（18日）在評論中形容，朝鮮正面臨一個重大的歷史轉型期，呼籲國民朝更高目標奮力前進。不過美朝在放寬制裁上仍存在分歧，雙方矛盾將影響無核化進展，甚至會使談判陷入停滯，令雙方無法達成協議……（按此閱讀更多）

雙方在放寬制裁上仍存在分歧：華府希望維持對朝鮮實施制裁壓力，朝鮮則希望美方先解除對朝鮮制裁，或提供某種形式的制裁減免。這個矛盾將影響無核化進展，甚至會使談判陷入停滯，令雙方無法達成協議。（路透社）

ISIS戰士去留

ISIS大勢已去之際，不少來自外國、苟延殘喘的「聖戰士」如今面臨無處容身的茫茫前路，後悔當日自己「好天真好傻」，希望能回到老家。來自英國的女「戰士」貝居姆（Shamima Begum）近日在敍利亞難民營產嬰，表示希望母子二人能獲准回國生活。

「聖戰士」和家眷能否回國、回國後又會面臨甚麼刑罰，一切都是未知之數。美國總統特朗普周日（17日）要求歐洲多國盟友，接收逾800名被美軍拘捕的極端組織ISIS成員，否則華府或會「被迫釋放他們」。德國回應則指，此舉「非常難執行」。歐洲各國又能否拒收「聖戰士」？（按此閱讀更多）

倫敦國王學院（King's College London）研究指，約有5,904名來自法國、德國及英國等西歐國家的公民，曾到敘利亞及伊拉克參與ISIS「聖戰」，當中約有1,765人已回國。（路透社）

牆的爭議

為求爭得美墨邊境建牆經費，特朗普上周五（15日）借宣布緊急狀態令，以行政手段繞過國會，或將取得近國會約14億美元撥款以外的近66億美元資金。一如所料，緊急狀態令引來各界對總統行政權力的爭議，包括加州等多州檢察長計劃聯手啟動法律程序阻延命令。美國白宮官員表示，如國會投票反對總統頒布緊急狀態令，特朗普將運用否決權，捍衞決定。一道緊急狀態令，如何令外界盡見美國兩黨虛偽？（按此閱讀更多）

俄羅斯與白羅斯

俄羅斯媒體盛傳克林姆林宮正尋求機會，與白羅斯（Belarus）建立統一的國家，而俄國總統普京（Vladimir Putin）將是這個「超級大國」的新領袖。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）上周五（15日）與普京見面時，語出驚人說到「如果人民準備好，白俄羅斯可以同俄羅斯合為一體（united）」。儘管會談後，盧卡申科和克里姆林宮先後澄清：相關言論不代表任何主權國家消失，但仍引發外界震撼……（按此閱讀更多）

中美網絡戰

美國《紐約時報》周一（18日）引述消息人士報道指，中國和伊朗黑客針對美國企業和機構重新發起網絡攻擊，保安專家相信有關黑客行動是由中美貿易糾紛和總統特朗普退出伊朗核協議所激發。據指，波音（Boeing）、通用電氣公司航空集團（General Electric Aviation）和T-Mobile均為中方最新目標……（按此閱讀更多）

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