歐洲議會初步批准對美貿易談判　德經濟部長：迎接最艱難部分

歐洲議會國際貿易委員會周二（19日）通過決議，支持歐盟28個成員國展開與美國的貿易談判，以商討降低工業產品的關稅。 德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示，歐盟對美談判最艱難的部分即將展開。他稱，談判將聚焦降低汽車和其他製成品的關稅。

歐洲議會（European Parliament）國際貿易委員會以21對17票通過無約束力決議案，鼓勵成員國支持由歐盟委員會（European Commission）提出的談判授權。決議將於3月轉交歐洲議會投票通過。

美國總統特朗普（Donald Trump）2018年5月曾下令商務部依美國國安法《1962年貿易擴張法》中的第232條款，調查進口汽車有否危及國家安全。美國商務部周日（17日）遞交報告並提出建議，外界憂慮引發新一輪貿易戰。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）表示，特朗普保證暫不向歐洲汽車加徵關稅。惟阿爾特邁爾向德國廣播電台（Deutschlandfunk）表示，當局正觀察和憂慮美國收緊其貿易政策。他又指出，不認同進口車輛會構成國家安全風險的說法。

阿爾特邁爾表示，將來的美歐貿易談會聚焦汽車和其他製成品的關稅，他希望能把美歐雙方的進口車輛關稅降至相同水平。他稱，目前雙方談判進程只是完成了約三分之一，而且現在將展開最艱難的部分。

另外，阿爾特邁爾周二（19日）與法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）會面，討論收窄兩國分歧。法國方面不太願意在農業領域上向美國開放市場。

（路透社）