【一分鐘看世界】英美立場分歧、英國工黨內亂、老佛爺逝世

早晨，今天是2月20日，星期三。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英美立場分歧

英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre，NCSC）的報告可能提出如何降低使用華為5G通訊網絡時風險，首相府周一（18日）澄清有關報道，指目前仍未有最後決定。對於英國可能封殺華為，公司創辦人任正非表示不會讓公司撤資，甚至將現時對美國的投資轉到英國。不過在華為一事上，英美之間的分歧不但會造成兩國關係緊張，更可能導致西方情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）分裂……（按此閱讀更多）

美國多次呼籲盟友棄用華為5G設備，但英國有意不拒絕華為繼續參與該國5G通訊事業。英美之間的分歧不但會造成兩國關係緊張，更可能導致西方情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）分裂。（路透社）

英國工黨內亂

距離英國脫歐期限不足兩個月，文翠珊再面臨來自內閣成員的壓力，4名內閣大臣呼籲文翠珊不要再以「無協議脫歐」威脅，作為脫歐談判策略。在野工黨同時陷入分裂，7名工黨議員周一（18日）宣布因不滿黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）處理脫歐事宜方式而退黨，震撼英國政壇。保守黨未分，工黨先裂，也進一步揭示歐美政治重新洗牌的潮流……（按此閱讀更多）

英國工黨因該國脫歐問題陷入分裂。7名工黨議員周一（18日）宣布因不滿黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）處理脫歐事宜方式而退黨。（路透社）

老佛爺逝世

法國品牌香奈兒（CHANEL）周二（19日）證實，全球知名的時裝設計師拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世，享年85歲。人稱「老佛爺」的拉格斐1933年在德國漢堡出生，自1965年起與意大利品牌FENDI合作，並1983年起成為CHANEL藝術總監。「老佛爺」經典的造型將繼續流傳在世，不少名人也大嘆婉惜……（按此閱讀更多）

華府「叛變」

美國16個州包括加州、紐約州及密西根州等周一（18日）聯合起訴美國總統特朗普政府，以抗議和阻止特朗普為獲取修建美墨邊境圍牆資金而在上周宣布進入國家緊急狀態的決定。另一方面，特朗普批評有官員曾經討論罷免他的可能，認為有關行為是違法和叛逆。被指是幕後黑手之一的聯邦調查局（FBI）前副局長麥卡比（Andrew McCabe）否認有關指控……（按此閱讀更多）

中美貿易談判

彭博社（Bloomberg）周一（18日）報道，美國正尋求中國承諾不讓人民幣貶值，作為貿易協議一部分。據指，雙方正討論如何於「諒解備忘錄」處理貨幣政策，為貿易協議奠定基礎。華府要求穩定人民幣價值，是為了避免北京以貶值的手段反制美國向中國商品加徵關稅……（按此閱讀更多）

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