王毅：中美關係為當今世界最重要雙邊關係

中國國務委員兼外長王毅周二（19日）在北京會見由美國全國商會常務副會長薄邁倫（Myron Brilliant）率領的美前政要代表團。王毅指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，只要中美雙方積極相向而行，經貿合作仍然可以在中美關係中發揮壓艙石作用。

王毅指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。相互尊重，互利合作，不僅對雙方是正確的選擇，也是國際社會的普遍期待。中國的改革開放首先符合中國自身發展的需要，同時也符合時代進步的潮流和方向，中國開放的大門必將愈開愈大；只要中美雙方積極相向而行，經貿合作仍然可以在中美關係中發揮壓艙石作用。

王毅強調，美方應當認識到，中國的發展符合世界的利益，也符合美國的利益，只有把中國的發展看成美國的機遇，才能有助於從根本上解決中美之間包括經貿在內的一些問題，希望美方能夠以開放的心態接受一個擁有近14億人口的中國走向發展繁榮。

美方表示，美中關係是多維度的，雙方應作出更多努力增進互信，並在廣泛的國際和地區問題上保持對話與合作，經貿關係長期以來在兩國關係中發揮着壓艙石作用。美國國內高度關注美中正在進行的高級別經貿磋商，希望雙方能夠達成全面和富有雄心的協議，並對兩國關係帶來持久的積極影響。

（新華社）