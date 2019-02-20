普京國情咨文：可大舉投資發展　承諾年內改善民眾生活

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三（20日）向聯邦會議發表2019年度國情咨文。他口中的俄羅斯經濟有相當樂觀的前景，他說該國可在發展期間投資大量資源，而所有的錢都是「賺來的」，而不是「借來的」。 他首次在講話中指出，該國貨幣儲備足以償還外債，以及預期俄羅斯2021年前，經濟增長可逾3%。

普京承諾今年內俄羅斯人生活條件便會改善：「我們不可以等，（民眾生活狀況）一定要改善。」他指政府有計劃讓一般俄羅斯人、尤其是家庭獲得稅務減免。

他鼓勵民眾「增產報國」。普京說該國現在生育率很低，需要扭轉這趨勢。政府將減輕育有子女家庭的稅務負擔。政府會向每戶首名及第二名孩子提供補助，總之是孩子愈多、繳稅愈少。

普京的國情咨文中，將改善民眾生活水平放在較高優先順序，顯示當局已意識到人們對政府不滿的問題。情況多少與商品價格走低以及國家遭受制裁打擊經濟有關。調查報告指出，五分之一的俄羅斯人是貧窮。2018年政府改革退休金計劃，延後領取年齡。政府此舉「引爆」民怨，連月多次有數以萬計示威者上街抗議。以2018年為例，他的支持度由5月的80%，一下子降至8月的64%。

俄羅斯列瓦達分析中心（Levada Center）的民調報告，指出受訪者對普京的信任度跌至2012年來的新低，為58%。列瓦達分析中心是獨立社會學研究機構。