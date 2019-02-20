【華為風波】英國家網絡安全中心：尚未決定5G網絡安全政策

英國多間傳媒周日（17日）報道，當地的國家網路安全中心（National Cyber Security Centre，NCSC）的報告，可能提及如何降低使用華為5G通訊網絡時風險，意味英國有意不拒絕華為繼續參與5G通訊事業。NCSC總監馬丁（Ciaran Martin）周三（20日）表示，尚未就5G網絡的安全政策作任何決定，並形容英國是世界上對華為監督最嚴格的國家。

馬丁周三（20日）在布魯塞爾一個網絡安全會議上表示，華為製造的設備在英國受到嚴格監督，不會應用在政府網絡等敏感網絡。他補充，當局會在完成分析後公布決策。

以美國為首的一些西方國家擔心，現為全球最大電訊設備生產商的華為與中國政府有聯繫，它的產品有可能被北京政府用於間諜活動。然而迄今為止，沒有任何政府提出實質證據，華為則一再否認有關指控。

英國NCSC的報告認為，有方法控制使用華為設備所帶來的風險，意味英國有意不拒絕華為繼續參與5G通訊事業。美國有線新聞網絡（CNN）指出，若英國政府決定華為能參與當地5G通訊，不但會動搖歐洲各國，更可能導致西方情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）分裂；《德國之聲》形容，英國此舉是與美國的抵制行動唱反調。

（綜合報道）