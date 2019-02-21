【一分鐘看世界】沙特王儲訪華、普京國情咨文、國際母語日

早晨，今天是2月21日，星期四。 多雲有霧的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

沙特王儲訪華

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周一（18日）結束對巴基斯坦的兩日訪問，大撤200億美元在投資合作項目上，旋即轉到印度，獲總理莫迪（Narendra Modi）打破傳統親自前往機場迎接。王儲周四（21日）將到訪北京，即將會見中國國家主席習近平。沙特是美國傳統中東盟友，但其實在中美角力期間，也未見影響沙特與中國關係，兩國合作多年只求各取所需……（按此閱讀更多）

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周一（18日）結束對巴基斯坦的兩日訪問，目前已轉抵印度，並將前往中國與國家主席習近平會面。（路透社）

普京國情咨文

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三（20日）發表2019年度國情咨文，提及國家出生率下跌，表示政府鼓勵市民生育，而且「愈多孩子愈少稅項」。他口中的俄羅斯經濟有相當樂觀的前景，可在發展期間投資大量資源。與此同時，曾被視為克里姆林宮首席思想家的蘇爾科夫（Vladislav Surkov）藉一篇題為《普京的長久國度》的文章，點出普京主義的治國核心價值……（按此閱讀更多）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三（20日）向聯邦會議發表2019年度國情咨文，承諾年內改善民眾生活。（路透社）

國際母語日

香港政府曾經宣傳母語教學的好處，但事過境遷，母語在香港竟成為敏感話題，甚至有位高權重的官員避而不談，引發爭議。每年2月21日是國際母語日（International Mother Language Day，IMLD），主辦方聯合國把2019年的主題定為「土著語言」，希望各地可以利用自己的語言保留當地文化，或者我們也可以向其他國家借鏡……（按此閱讀更多）

越南「特金會」

第二次「特金會」即將在下周三至四（27至28日）在越南河內舉行。日本首相安倍晉三周三（20日）與美國總統特朗普舉行電話會談。美朝特使金赫哲和比根（Stephen Biegun）也分別啟程前往河內，連河內唯一一間朝鮮幼稚園的學生也開始綵排，希望有機會在朝鮮領導人金正恩面前表演。

盛傳金正恩將提前兩天在2月25日先抵達越南，訪問高科技工業重鎮北寧省。金正恩這一躺訪問，可以有什麼收獲？（按此閱讀更多）

脫歐「叛變」

彭博社（Bloomberg）周三（20日）引述消息人士報道，有最多15名政府部長計劃投票，制止英國在無協議的情況下如期於3月29日脫歐。部分部長打算繼續留任並在2月27日表決時投下反政府的一票，屆時首相文翠珊需要決定是否辭退倒戈官員……（按此閱讀更多）

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