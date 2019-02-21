習近平會見伊朗伊斯蘭議會議長　冀深化戰略互信

中國國家主席習近平周三（20日）於在人民大會堂會見伊朗伊斯蘭議會議長拉里賈尼（Ali Larijani），指中伊兩國要進一步深化戰略互信。

習近平説，在新形勢下，中伊要進一步深化戰略互信，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持；要密切溝通協調，相向而行穩妥開展務實合作，加強安全反恐、人文等領域交流合作；要加強在國際多邊場合的協調配合，共同推動構建新型國際關係、構建人類命運共同體。

習近平指出，立法機構交往是中伊全面戰略伙伴關係的重要組成部分。中國全國人大與伊朗伊斯蘭議會要加強交流合作，相互學習借鑑治國理政經驗，密切在國際和區域組織框架內的溝通協作，進一步發揮立法機構在推動雙邊關係等方面的重要促進作用。

習近平強調，中方始終心繫地區和平，主張國際和地區各方加強合作，推動中東早日走上穩定和發展道路。我們支持伊朗為維護地區和平穩定發揮建設性作用，願同伊方就地區問題保持密切溝通和協調。

拉里賈尼表示，伊朗從戰略高度和長遠角度看待和發展對華關係。伊中加強友好合作不僅符合兩國的根本利益，對於亞洲乃至世界的和平穩定與發展也具有重要意義。新形勢下，伊方願同中方深化政治互信，推進務實合作，加大在國際地區事務中的相互支持。

（新華社）