孟加拉首都住宅大廈起火　增至70死

孟加拉首都達卡（Dhaka）舊城區一棟住宅大樓周三（20日）晚發生嚴重火災，至少70人死亡、50人受傷，其中4人傷勢嚴重。

事發於周三晚上10時40分，舊城區Chawkbazar一棟大廈內的化學倉庫突然起火，迄今至少70人葬身火海。

孟加拉大火：孟加拉首都達卡（Dhaka）一棟大廈內的化學倉庫2月20日晚上10時40分發生嚴重火災，迄今釀70死50傷。（路透社）

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孟加拉消防局長艾哈邁德（Ali Ahmed）接受法新社採訪時表示：「截止目前為止，我們已發現41具屍體，死亡人數恐怕還會繼續增加。」他指出，起火源疑似為一支煤氣氣瓶，由於現場擺放大量易燃化學物品，導致火勢迅速蔓延。

艾哈邁德續指，由於街道狹窄、交通堵塞，故事發時民眾走避不及。

Dhaka Medical College Hospital（暫譯：達卡醫學院附屬醫院）警務督察表示，至少有45人受傷，其中4人傷勢嚴重。

消防暨民防局長拉赫曼（Julfikar Rahman）後來接受路透社採訪時指出，現場已發現56具屍體，另有至少50人受傷要送院治療。

（綜合報道）