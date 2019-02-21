【秘魯挾持】酒店遭搶劫2死　歹徒挾中美旅客　有香港旅行團

秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica周二（19日）晚發生綁架案， 多名來自中國和美國的旅客遭挾持，事件中有2人死亡，其中一名死者已證實是當地導遊Elias León。中國駐秘魯大使館證實所有41名中國籍遊客安全。 香港旅遊業議會證實，當時有兩個本港旅行團入住涉事酒店，總共41名港人。

秘魯挾持案：有當地電視台播出酒店閉路電視片段，可見歹徒在酒店內搜索，有疑似員工（右下角穿白衣者）遭挾持。（片段截圖）

香港旅議會總幹事陳張樂怡表示，本港有兩個旅行團，一共41名港人當時正於秘魯肇事酒店當中。其中有尊賞假期34天南美遊的20名旅客及領隊，以及捷旅假期27天南美遊的19名遊客及領隊，所有人士均為人身安全。惟當中捷旅假期的一名旅客於事件中被搶去護照，另一名團友則被搶佢銀包，駐秘魯的中國總領事館現正為搶去護照的旅客提供協助，望能盡快繼續餘下旅程，由於當地的通訊系統較為不便，議會現正跟旅行社方面保持聯絡，必要時提供協助。

據知，秘魯行程為捷旅假期南美團的首站，當時為行程第七日，團友現時正繼續餘下行程，前往玻利維亞、巴西及阿根廷。

案發地點在該國東部，是位於馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region）的豪華酒店。該處周二（2月19日）遭一班委內瑞拉和哥倫比亞劫匪搶劫。

歹徒綁架40名旅客，包括中國和美國人。中國駐秘魯大使館指出，經初步了解，當時酒店有來自香港的旅行團入住，共有41名中國籍遊客。

大使館引述秘魯政府部門的說法，稱中國遊客現時安全。

當地首長沖村（Luis Hidalgo Okimura）證實事件，形容情況「令人擔憂」。

遇襲酒店的總務部發布聲明，指發生在2月19日晚上的襲擊是個別事件。店方正在加強保安，保障住客安全。

聲明指出，事發在當地時間周二晚上8時30分，持械的歹徒開始向酒店的商店施襲。不法份子一進入酒店，店方監察系統以及內部職員就發現他們。客人被轉移到一個安全地點，避免他們遇上劫匪。酒店在文中證實導遊Elias León在襲擊中死亡。

秘魯豪華酒店遇劫港人旅行團遭挾持：圖為遇事酒店Inkaterra Reserva Amazonica，內部裝修豪華。（Inkaterra Reserva Amazonica網站）

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（綜合報道）