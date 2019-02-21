秘魯豪華酒店遭搶劫2死　歹徒綁架中美旅客　有香港旅行團

秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica周二（19日）晚發生綁架案， 40名來自中國和美國的旅客遭挾持，事件中有2人死亡，其中一名死者已證實是當地導遊Elias León。中國駐秘魯大使館證實所有41名中國籍遊客安全。

案發地點在該國東部，是位於馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region）的豪華酒店。該處周二（2月19日）遭一班委內瑞拉和哥倫比亞劫匪搶劫。

歹徒綁架40名旅客，包括中國和美國人。中國駐秘魯大使館指出，經初步了解，當時酒店有來自香港的旅行團入住，共有41名中國籍遊客。

大使館引述秘魯政府部門的說法，稱中國遊客現時安全。

當地首長沖村（Luis Hidalgo Okimura）證實事件，形容情況「令人擔憂」。

遇襲酒店的總務部發布聲明，指發生在2月19日晚上的襲擊是個別事件。店方正在加強保安，保障住客安全。

聲明指出，事發在當地時間周二晚上8時30分，持械的歹徒開始向酒店的商店施襲。不法份子一進入酒店，店方監察系統以及內部職員就發現他們。客人被轉移到一個安全地點，避免他們遇上劫匪。酒店在文中證實導遊Elias León在襲擊中死亡。

秘魯豪華酒店遇劫港人旅行團遭挾持：圖為遇事酒店Inkaterra Reserva Amazonica，內部裝修豪華。（Inkaterra Reserva Amazonica網站）

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（綜合報道）