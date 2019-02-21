新西蘭航空客機未獲伊朗過境許可　原機折返漢堡

新西蘭航空公司（Air New Zealand）一架空中巴士A321neo客機周三（20日）從德國漢堡（Hamburg）起飛，但由於沒有飛越伊朗上空的過境許可，不得不折返漢堡。這是新西蘭航空自2月以來，第2次出現因沒有獲得目的地政府許可而被迫回程的航班。

新西蘭航空公司發言人表示，由於時間緊迫，這編號為NZ6093的客機在沒有拿到飛越伊朗上空的過境文件便起飛了。「我們的航班計劃代理向我們保證，飛行途中會取得過境伊朗的文件。不幸的是我們沒有及時收到文件，於是決定返回漢堡。」當時飛機身處土耳其埃爾津詹（Erzincan）上空，之後飛返漢堡。

涉事客機是一部新機，在漢堡完成組裝，然後交付新西蘭航空公司。它是沒有載有乘客。根據計劃，飛機飛離漢堡後，將在阿曼（Oman）、吉隆坡（Kuala Lumpur）和開恩茲（Cairns）停留，周四（21日）晚間會抵達奧克蘭（Auckland）。而這意味需要獲取一系列過境文件。

新西蘭航空公司2月9日亦有一班由奧克蘭出發前往上海的NZ289班機因沒有中國的降落許可，起飛5小時後折返，帶着270名乘客回到奧克蘭。

中國民航局上周三（13日）回應稱，新西蘭航空公司當時錯誤調配一班未經中國官方審定批准的客機執飛，才會導致事件發生。

（新西蘭先驅報）