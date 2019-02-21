西班牙小鎮全民減肥　目標兩年減10萬公斤　現已成功一半

你可能聽過全民退保、聽過《全民造星》，但有沒有聽過「全民減肥」？西班牙西北部一個小鎮2018年初推出一項前所未有的健康計劃，希望幫助近4萬名居民在兩年內共減肥，目標是減磅10萬公斤。現在計劃已展開約一年，參加計劃的小鎮居民已經成功合共減掉4.6萬公斤。

在西班牙納龍鎮（Narón），醫生皮涅羅（Carlos Piñeiro）2018年1月發起有關計畫，希望居民通過健康飲食、運動及醫療監測，合同減磅10萬公斤。

計劃得到大量居民支持，至今已有7200人參與，減掉4.6萬公斤。歐洲成人平均體重為約80公斤，以此計算，他們目前已減掉約575名成人的體重。

西班牙小鎮全民減肥：西班牙納龍（Narón）鎮自2018年1月發起減肥，希望居民通過健康飲食、運動及醫療監測，共同減少10萬公斤。（法新社）

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為何計劃能得到眾多居民支持，而且富有成效？這是由於醫療組織會為參與者度身訂做適合自己的餐單、學校會教育學生健康習慣、餐廳亦會提供較健康的食物。納龍鎮一直以超大份量美食聞名，不過為配合計劃，當地一些廚師都研發更健康的菜餚，不少居民亦自發做運動。

皮涅羅指出，納龍鎮約有3000名肥胖人士。他認為計劃目標不是減肥，而是為促進更健康的生活方式。

（綜合報道）